兩大內險均破底　比拼平保國壽　業務各有強弱｜財經評論

兩大內險各有難關要過，平保需要就投資項目等進行撥備，國壽新業務價值大跌兩成，平保（2318）和國壽（2628）股價更是節節敗退，前者年內累跌34%，報61.6元，力守60元關口，後者亦累跌18.2%，報13.36元，暫於13元水平靠穩。



保費方面:

平保今年上半年淨利潤按年跌15.5%，報580.1億元（人民幣，下同），而新業務價值則倒退11.7%至273.9億元。不過，營運溢利為818.36億元，按年增加10.1%，核心盈利能力還算能改善。

期內，平保個人客戶按半年升2.1%，至2.2億人，客均營運利潤310.42元。不過，平保壽險代理人數目顯著減少，月均代理人數量減少15.2%至94萬人，而截至6月底個人壽險銷售代理人數量為87.8萬人，較去年年底少14.3%。公司指，去年初就代理人開始進行改革，提高代理人質素、產量和收入，自去年起計，預期成效需要3年逐步顯現。

平保和國壽的新業務價值均錄得雙位數位下跌。

至於國壽，上半年已實現總保費收入按年增3.5%至4,423億元，淨利潤升35%至409.8億元。不過，新業務價值跌19%至298.7億元，新單保費按年跌8.4%至1,339億元。另外，總銷售人力約122.3萬人，較去年底少23.5萬人或16.1%。

國壽總裁蘇恒軒於業績會議上表示，新業務價值下跌，皆因目前全球經濟受疫情影響，不穩定因素較大，居民對長期支出及非必要消費仍然審慎，導致消費意願降低，整個行業均受影響，形容現時為行業「陣痛期」。

平保線上保險遠勝國壽

雖然銀保監出手整治互聯網保險亂象，下發《關於開展互聯網保險亂象專項整治工作的通知》，不過，不少內險公司早已開拓網上市場，以增進收入來源。

平保上半年互聯網用戶量約6.3億人，較年底增4.9%，其中，新增客戶1,612萬名，新增客戶中來自互聯網用戶佔比達35.5%，而來自電銷、互聯網及其他的業務收入為306億元，不過，增長按年近乎持平。

至於國壽正推動互聯網保險業務穩步發展，管理層透露，今年上半年互聯網保費約128億元，又指會持續推進數碼轉型，保持競爭力，並認為內地監管互聯網，有利保險發展。國壽副總裁詹忠表示，現時國壽的互聯網業務以自營業務為主，外部業務合作佔比較低，惟對外部合作秉持積極開放共贏態度。

國壽投資能力勝出

投資方面:

平保上半年保險資金投資組合規模近3.79萬億元，較年初增長1.2%。淨投資收益為775.7億元，按年升3.9%。不過，壽險業務淨投資收益700億元，按年升2.2%，總投資收益率卻跌1個百分點，由4.5%跌至3.5%。

同時，平保投資華夏幸福失利，首季作出182億元減值計提及估值調整後，次季繼續作出減值，令上半年就華夏幸福投資減值提增至359億元，並令集團上半年純利減少208億元，而營運利潤則減少61億元。另外，集團早前又宣布斥資最多507.5億元收購重整後的北大方正集團資產，而未來會保留醫療資產，其他業務會按步就班以市場化模式出售。

至於國壽，集團所涉獵的投資範圍比較集中，主要投資在股市和債市之中。投資表現方面，期內投資資產達4.45萬億元，較去年底增長8.8%，淨投資收益897.6億元，較去年同期增加123.7億元，按年增長16%，總投資收益率達5.69%，較去年年底增加0.39個百分點。

故此，從投資角度上看，國壽投資能力更在上半年市況波動下，勝出一籌。