日媒：中國資本大量購買日本土地　疫情結束後可能「爆買」

據《西日本新聞網》周三（1日）報道，自日本農林水產省林野廳開始收集、公布訊息以來，外國資本收購日本森林持續增加，截至2021年，累計收購面積達2,376公頃，是2010年的4.2倍。收購對象也逐漸從森林擴展到其他不動產。有專家說，這可能對相關領域產生影響。

日本熊本市的湧泉，福岡縣的國定公園等，土地皆為中國資本所收購。隨着中美關係惡化，作為風險較低的投資，日本房地產逐漸受到中國富裕階層關注。有人認為新冠肺炎疫情結束後，相關「爆買」會加速。還有人擔心這有可能導致亂開發。

地產界人士透露，中國富裕階層對日本房地產的關注度越來越高。中國國內禁止土地私有化以及企業與個人之間的土地交易，因而富裕階層有時會通過在海外購置房地產，來抵禦未來可能的經濟風險。由於中美關係惡化，房地產購置目的地就從美國變為監管相對寬鬆的日本。

5月份的一項調查結果顯示，27%的中國投資者表示計劃未來兩年在海外購置房地產；47%的受訪者表示疫情結束後，會在出境旅遊時順便看看國外的房地產，而在中國遊客理想的旅遊目的地排行中，日本也位居前列。目前在中國國內能夠檢索日本房地產的網站中，最大的「神居秒算」網站刊登有日本大量投資用房地產的相關訊息。