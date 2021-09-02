證券交易所定位及目標是什麼？　中證監權威解讀

9月2日，中國國家主席習近平在2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上發表視頻致辭時提到，將繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。

9月2日，中國國家主席習近平在2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上發表視頻致辭時提到，深化新三板改革，設立北京證券交易所。（新華社）

2013年，新三板自正式運營，設立北京證券交易所，意味着以服務中小企業為己任的新三板將站上改革新起點，中國資本市場改革發展又邁出關鍵一步。

9月2日稍晚時候，中國證監會負責人就深化新三板改革設立北京證券交易所答記者問時，對北京證券交易所的定位、目標等問題進行了解答。

中國證監會負責人稱，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地，這是對資本市場更好服務構建新發展格局、推動高質量發展作出的新的重大戰略部署，為進一步深化新三板改革、完善資本市場對中小企業的金融支持體系指明瞭方向、提供了遵循。證監會黨委倍感振奮，將深入學習領會，堅決貫徹落實。

中國證監會強調，深化新三板改革，設立北京證券交易所，是資本市場更好支持中小企業發展壯大的內在需要，是落實國家創新驅動發展戰略的必然要求，是新形勢下全面深化資本市場改革的重要舉措。證監會將進一步深化新三板改革，以現有的新三板精選層為基礎組建北京證券交易所，進一步提升服務中小企業的能力，打造服務創新型中小企業主陣地。

而建設北京證券交易所的主要思路是，嚴格遵循《證券法》，按照分步實施、循序漸進的原則，總體平移精選層各項基礎制度，堅持北京證券交易所上市公司由創新層公司產生，維持新三板基礎層、創新層與北京證券交易所「層層遞進」的市場結構，同步試點證券發行註冊制。在實施過程中，將重點把握好以下原則：

堅守「一個定位」。北京證券交易所牢牢堅持服務創新型中小企業的市場定位，尊重創新型中小企業發展規律和成長階段，提升制度包容性和精準性。

處理好「兩個關係」。一是北京證券交易所與滬深交易所、區域性股權市場堅持錯位發展與互聯互通，發揮好轉板上市功能。二是北京證券交易所與新三板現有創新層、基礎層堅持統籌協調與制度聯動，維護市場結構平衡。

實現「三個目標」。一是構建一套契合創新型中小企業特點的涵蓋發行上市、交易、退市、持續監管、投資者適當性管理等基礎制度安排，補足多層次資本市場發展普惠金融的短板。二是暢通北京證券交易所在多層次資本市場的紐帶作用，形成相互補充、相互促進的中小企業直接融資成長路徑。三是培育一批專精特新中小企業，形成創新創業熱情高漲、合格投資者踴躍參與、中介機構歸位盡責的良性市場生態。

中國官媒新華社同日發表的《設立北京證券交易所 新三板改革站上新起點》文章中提到，設立北京證券交易所，這意味着以服務中小企業為己任的新三板將站上改革新起點，中國資本市場改革發展又邁出關鍵一步。

文章提到，北京證券交易所仍是新三板一部分，與創新層基礎層組成升級版新三板。作為深化新三板改革的重要舉措，設立北京證券交易所必然會全面提升新三板服務中小企業的能力。

文章強調，設立北京證券交易所，形成北京證券交易所與滬深交易所、區域性股權市場錯位發展和互聯互通的格局，中國資本市場的多層次市場結構將進一步完善，中國資本市場將更有活力和韌性。