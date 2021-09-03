美股收市｜失業率創新低 標指、納指再破頂 能源股領漲大市

隨著美國新申領失業救濟人數跌至疫情以來新低，標準普爾500指數和納斯達克指數周四再創新高，道指升131點。石油能源板塊領漲，金融板塊拖低大市。港股ADR方面科技股普遍低於本港收市，而恆大碧桂園等地產股則比本港收市價升約3%。



美股收市，標普500指數上升0.3％或12.86點，報4536.95點，創下今年以來第54個收市新高。納指上漲0.14%，報15331.18，也創下歷史新高。道指上漲131點或0.4%收於35443.82點。

美國周四公佈上星期新申領失業救濟人數34萬人低於預期的34.5萬，為去年三月疫情爆發以來最低。美國第2季非農生產率按季年率出乎意料向下修訂為增長2.1%，增速慢過首季；美國7月貿易逆差按月收窄逾4% 對華貿易逆差擴大至284.5億美元，按月擴大約8億美元，升幅近3%。

標普500成分股中表現最好為基建股廣達服務(PWR)，收市報升12％。表現最好的前幾隻石油能源有關，Cabot Oil & Gas (COG) 升6.7%，西方石油公司（OXY）升5.98%；西馬萊克斯能源(XEC)升5.8%。

金融股拖累大盤，Visa（V）下跌超過2.58%，Mastercard（MA）下跌2.33%，美國萬通（AXP）下跌1.45%。

中概股方面，能源股跟漲，華能國際（HNP）漲7.2%。滴滴（DIDI）和騰訊音樂（TME）跌逾4％，拼多多（PDD）跌3.8%，教育股好未來（TAL）跌3.28%。新東方（EDU）跌1.95%，比本港收市價跌2.66%。阿里巴巴（BABA）跌0.73%，比本港收市跌2.3% 騰訊（TCHEY）跌1.84%，比本港收市價再跌0.72%；美團跌3.964%，比本港收市價跌1.17%。