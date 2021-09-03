北京證券交易所｜中證監前主席肖鋼解讀北交所「牛」在哪兒

國家主席習近平在2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上的視頻致辭中明確提出：「我們將繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。」

中國證監會9月2日連夜回應表示，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地，「這是對資本市場更好服務構建新發展格局、推動高質量發展作出的新的重大戰略部署，為進一步深化新三板改革、完善資本市場對中小企業的金融支持體系指明瞭方向、提供了遵循」。

中國《人民政協報》9月3日報道，中國全國政協委員、中國證監會前主席肖鋼表示，習近平在講話中明確提出，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。這是中央對資本市場改革又一次新的重大戰略部署。

他說，中小企業在中國國民經濟中具有重要作用，中小企業好，經濟才會好。近幾年來，新三板市場一直以堅持服務中小企業創新發展為己任，目前掛牌企業近8000家，全部是中小企業，而且90%以上是民營中小企業。去年以來新三板增設精選層，並對企業發行、交易等基礎性制度做了重要改革，取得了明顯成效，為設立北京證券交易所奠定了堅實基礎。

肖鋼指出，中央作出進一步改革的部署，有利於增強資本市場服務中小企業的功能，持續培育專精特新中小企業，促進創新資本的形成，豐富和完善多層次資本市場體系，提升資本市場的包容度與覆蓋面，更好地滿足中小企業多樣化需求。

對於如何看待資本市場高質量發展與服務貿易創新發展之間的關係？肖鋼表示，資本市場發展與服務貿易發展密切相關。設立北京證券交易所，有利於推進金融改革開放，助力「走出去」和「引進來」，特別是給予資本市場密切相關的會計、審計、律師、評估、評級等現代服務業帶來巨大發展機遇，促進服務貿易發展。同時，也有利於加快服務領域規則與國際高水平自由貿易協定規則的對接，進一步擴大對外合作空間。