北京證券交易所｜內地四大證券報發文聚焦北交所

北京證券交易所橫空出世。中國證監會負責人2021年9月2日就深化新三板改革設立北京證券交易所答記者問時表示，將統籌協調多層次資本市場發展佈局，推動健全資本市場服務中小企業創新發展的全鏈條制度體系，着力打造符合中國國情、有效服務專精特新中小企業的資本市場專業化發展平台。

這意味着，專精特新中小企業將迎來資本支持新平台。

證券時報：你好，北京證券交易所

習近平在2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上的致辭中宣佈，將繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，標誌着中國中小企業創新發展和資本市場進入加速換擋的新周期，奏響了中國經濟轉型升級與資本市場改革開放新的強音。

今年以來，中國統籌疫情防控和經濟社會發展，有效實施宏觀政策，經濟運行穩中加固，為資本市場高質量發展提供了強有力支撐。但市場外部環境更趨複雜嚴峻，國內經濟恢復不穩固、不均衡因素仍然存在，資本市場肩負起了發揮市場化資源配置功能和健全完善激勵約束機制的使命與職責。要充分發揮好資本市場樞紐功能，離不開股權融資比重提升對金融體系、經濟轉型升級的大力支持，要讓更多資本市場的「好鋼」用到支持服務中小企業創新和實體經濟發展的「刀刃」上，以保證市場中珍貴有限的資金真正流向實體經濟、科技創新所迫切需要的領域。

北京證券交易所的成立既可以吸引更多的優質企業通過資本市場發展壯大，打造服務創新型中小企業主陣地；又可以加快實施創新驅動發展戰略，努力推動科技、資本與實體經濟高水平循環。

資本市場正蹄疾步穩地推進全面深化改革開放，以訊息披露為核心的註冊制理念日益深入人心，市場主體歸位盡責的意識明顯增強，深市主板和中小板合併平穩實施，基礎設施領域公募REITs試點成功落地，常態化退市機制正加速形成，資本市場對外開放穩步推進，市場法治供給取得突破性進展，投資者保護渠道更加暢通，各項制度安排在實踐中不斷髮展完善，市場預期明顯穩定，市場整體生態呈現積極向好變化。深化新三板改革，設立北京證券交易所，是對資本市場更好服務構建新發展格局、推動高質量發展作出的新的重大戰略部署，為進一步深化新三板改革、完善資本市場對中小企業的金融支持體系指明瞭方向、提供了遵循。

中小企業能辦大事、辦成大事。作為資本市場服務中小企業和民營經濟的陣地，過去幾年間，新三板持續提升市場功能和服務效能，已經成為了中小企業直接融資的重要平台、創新發展的重要平台、專精特新企業培育的重要平台和傳統產業提升的重要平台，新三板的改革創新，打破了傳統的路徑依賴和慣性思維，形成了服務中小企業的特色，吸引了一批「小而美」的優質中小企業掛牌交易。特別是精選層的設立，建立公開發行制度、引入連續競價和轉板機制等一系列改革舉措，激發了新三板市場活力，破解了融資功能不足、交易活躍度不高、市場吸引力弱化等問題，對於提升市場直接融資和資源配置功能、促進創新創業型中小企業高質量發展起到了積極的作用。

如今，新三板深化改革在即，北京證券交易所將要設立，承擔着國家創新驅動發展戰略、持續培育發展新動能使命的新交易所，被市場寄予厚望。北京證券交易所將堅持服務創新型中小企業的市場定位，與滬深交易所、區域性股權市場堅持錯位發展與互聯互通，構建一套契合創新型中小企業特點的基礎制度安排，暢通北京證券交易所在多層次資本市場的紐帶作用。

可以預期，北京證券交易所將在建平台、拓空間、優環境等多方面發力，傾力為各級專精特新中小企業打開上市通道，提供直接融資便利，助力中小企業在專業化、精細化、特色化、新穎化優勢道路上越走越寬，越走越順。

上海證券報：設立北京證券交易所 新三板改革站上新起點

設立北京證券交易所這意味着以服務中小企業為己任的新三板將站上改革新起點，中國資本市場改革發展又邁出關鍵一步。

理解設立北京證券交易所的部署，要放在深化新三板改革的大邏輯之下。近年來，新三板的改革發展為進一步深化改革打下了堅實的基礎。證監會介紹，北京證券交易所將「以現有的新三板精選層為基礎組建」，總體平移精選層各項基礎制度，並同步試點證券發行註冊制。北京證券交易所仍是新三板的一部分，與創新層、基礎層一起組成「升級版」新三板。

作為深化新三板改革的重要舉措，設立北京證券交易所必然會全面提升新三板服務中小企業的能力。據介紹，北京證券交易所將牢牢堅持服務創新型中小企業的市場定位，尊重創新型中小企業發展規律和成長階段，提升制度包容性和精準性。這不僅意味着新三板精選層法律地位的提升，更將有效提升市場效率、激活市場活力，引導資源更多關注優質中小企業，提高品牌效應和吸引力，引領中小企業群體更好發展。

設立北京證券交易所，形成北京證券交易所與滬深交易所、區域性股權市場錯位發展和互聯互通的格局，中國資本市場的多層次市場結構將進一步完善，中國資本市場將更有活力和韌性。北京證券交易所上市公司將由創新層公司產生，維持新三板基礎層、創新層與北京證券交易所「層層遞進」的市場結構。從制度設計出發，北京證券交易所未來的市場運行、投資者結構、主要基礎制度安排等都有着顯著的中小企業特色，與滬深交易所差異明顯。

可以預期，隨着改革的穩步推進，新三板將形成一個服務中小企業更加專業化的平台，讓越來越多的中小企業、「專精特新」企業得到多層次資本市場的助力，迎來更高質量的發展。

中國證券報：打造服務創新型中小企業主陣地

新三板改革發出最強音，將以現有的新三板精選層為基礎組建北京證券交易所，進一步提升服務中小企業的能力，打造服務創新型中小企業主陣地。這意味着資本市場將在科創板、創業板之後鍛造出服務中小企業科技創新的「第三極」，着力打造符合中國國情、有效服務「專精特新」中小企業的資本市場專業化發展平台，將大幅提升培育創新基因，助力經濟轉型的能力。

實踐證明，中小企業好，中國經濟才會好。充滿活力的中小企業，多樣性、差異化的經濟生態，是中國經濟韌性最重要的保障。多年來，資本市場積極探索、完善服務中小企業的制度安排，構建了涵蓋區域股權市場、新三板市場、交易所市場的多層次體系，在交易所市場又逐步形成了科創板、創業板特色板塊，並全面深化以註冊制改革為代表的基礎制度改革，顯著提升了資本市場服務中小企業的效能。

深化新三板改革，設立北京證券交易所，將更加有效地暢通科技、資本和實體經濟高水平循環。資本市場把支持科技創新放在更加突出的位置，監管部門積極引導私募股權和創投基金投早、投小、投科技。新三板是服務創新型、創業型和成長型中小企業的重要平台，高新技術企業在掛牌公司中的佔比超過六成，已成為眾多中小企業登陸資本市場的第一站，也是大多數創投機構、私募股權投資機構實現募投管退的重要渠道。強化新三板市場投融資功能，針對創新型中小企業量身打造一家證券交易所，有利於完善全鏈條支持中小企業科技創新的資本市場體系，暢通其利用風險資本做大做強的資本市場成長之路，提升科技、資本與實體經濟的循環效率。

深化新三板改革，設立北京證券交易所，將更加有為地培育創新基因，發展創新經濟。新三板精選層聚焦服務「專精特新」中小企業，三成左右企業屬於戰略新興產業，超五成公司入選「小巨人」「專精特新」或其備選名單，多數公司在各自細分領域中具有技術獨特、知識產權密集的特點，是相關產業鏈中不可或缺的重要一環，部分企業已發展為行業細分領域隱形冠軍。精選層已在完善融資制度、優化合格投資者要求、改善市場流動性等方面進行了諸多改革，北京證券交易所設立後有望進一步打破現有政策障礙，為創新經濟發展引入更多長期資金、機構資金。

深化新三板改革，設立北京證券交易所，將更加有力地優化多層次資本市場發展佈局，凝聚服務中小企業合力。北京證券交易所將以現有的新三板精選層為基礎組建，不會對滬深交易所造成較大影響，將進一步優化多層次資本市場的內部聯繫。一方面，通過轉板機制，強化北京證券交易所與滬深交易所、區域性股權市場錯位發展、互聯互通的關係，暢通其在多層次資本市場的紐帶作用。另一方面，匹配中小企業成長規律，在新三板內部強化基礎層、創新層的規範、培育功能，維持新三板基礎層、創新層與北京證券交易所「層層遞進」的市場結構，實現對北京證券交易所的有序銜接。

「專精特新」的靈魂是創新，深化資本市場改革的核心也是創新。相信創新的資本市場制度安排一定能激發出澎湃的改革力量，為創新型中小企業發展構建出一整套契合其特點的資本市場制度安排，補足多層次資本市場發展普惠金融的短板，為中國創新經濟發展培育起企業家創新創業熱情高漲、投資者踴躍參與且理性投資、中介機構歸位盡責的良好市場生態。

證券日報：北京證券交易所將帶來什麼？

適時設立北京證券交易所，為創新型中小企業提供更加便利、更具包容性的融資和服務平台，早有醖釀，也是必要之舉。

第一，推動經濟高質量發展，需要構建大中小企業良性互動、協同發展新格局，需要建設一個「面向中小企業的證券交易所」。

近年來，從上到下形成了一個強烈共識：加力支持中小企業的發展，有利於增強中國經濟發展的內生動力，有利於推動創業創新和就業擴大。目前中國已有1.4億個市場主體，其中大部分是中小企業。支持中小企業發展，最根本的是一視同仁，讓各類市場主體切實依法依規、公平競爭。但從現實看，中小企業在土地、行業准入、科技投入和金融支持方面都還存在短板，需要通過制度改革來補足。

中共中央的十八大以來，金融支持中小企業發展取得了積極進展，包括銀行信貸、債券融資、股票融資、信用支持工具等方面，都針對中小企業需求出台了一些有效措施。2013年，新三板市場運營以來，逐步成為中小企業市場化融資的重要平台。

但相對於大型企業、成熟企業而言，創新型中小企業融資需求的實現仍是薄弱環節。新設一家為廣大創新型中小企業服務的證券交易所，不僅可以承載更大的融資規模，暢通資本流通機制，還可以為這類中小企業構建更為有力的信用增長通道。因此，立足服務實體經濟、優化全國資本市場佈局，提升對中小企業的服務支撐能力，在北京設立一家規範的證券交易所，是必要且可行的。

第二，深化金融供給側結構性改革，需要拓展資本市場的服務功能，進一步完善服務不同層次、不同發展階段企業融資需求的市場基礎設施。

證券交易所是金融供給的基礎設施和機制載體。根據國際上發達證券市場和中國證券市場的運行經驗，大中小企業需要與之相匹配的證券交易場所和對應機制，否則，難以實現有效適配。完善中國證券市場的層次佈局，可謂一直在路上。

2013年以來，新三板市場為中小企業融資、改制、高質量發展發揮了積極作用，也為設立北京證券交易所打下了市場基礎。近年來，在北京設立一家規範的證券交易所成為各方的期盼。當然，證券交易所與場外交易市場有不小的差異，在新三板精選層體系基礎上建設一個規範的、輻射全國的、定位準確的證券交易所，還需要做大量的調研準備工作。

北京證券交易所設立之後，將形成京、滬、深三地交易所功能互補、各具特色、各顯優勢的證券市場新格局。北京證券交易所定位為「服務創新型中小企業的主陣地」。滬深市場的主板將繼續為成熟的大中型企業服務，科創板為硬科技產業板塊的企業服務，創業板為高新技術企業、戰略新興產業企業和成長型創新創業企業服務。

在新的格局下，要進一步深化以註冊制改革為核心和引領的全面市場化改革，增強市場的活力、韌性、包容性、適應性，更好為各類企業競爭發展服務。

第三，建設高標準的市場體系，需要在要素市場化配置、強化競爭政策基礎地位等方面推出更大力度的舉措。新設證券交易所有助於推動這一進程。

「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要指出，要建設高標準的市場體系。建立這樣一個市場體系，既需要政策引導，也需要硬舉措。在產權界定、保護、流轉層面，在資本等生產要素優化配置層面，在鼓勵市場主體公平競爭層面，在信用採集、約束、懲戒、激勵層面，都需要資本市場發揮其獨特作用。如果資本市場缺少為中小企業服務的這一環節，中小企業參與高標準市場體系的機制就會受到制約。

同時，從證券交易所的中國全國佈局來說，在確保穩定的前提下鼓勵適度競爭，通過交易所之間的有序適度競爭提高交易所市場化服務的水平，是符合高標準市場體系要求的。交易所作為交易平台，承擔着塑造市場規則和生態、促進市場化向深度演進的重要使命，因此，證券交易所要以競爭的姿態、市場化的理念，做高質量市場體系的重要推動者。