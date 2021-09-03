恒大汽車：恒馳五款車型　於「極端高溫環境」下完成夏季測試

恒大汽車（0708）公布，旗下電動車品牌「恒馳」的1、3、5、6、7型號，夏季測試「圓滿收官」。

公司指，測試驗證車輛在極端高溫環境下的性能和品質，標誌著恒大造車進入了新階段。

公司表示，據了解恒馳夏季測試在地表溫度高達80℃的吐魯番、平均相對濕度達90%的瓊海進行，五款車型共計53輛同步測試。測試歷時70天，累計測試時長超2萬小時，里程超50萬公里。

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在此期間，「恒馳」汽車的電池系統、電驅動系統、充電系統、熱管理系統以及整車性能等經歷了高溫條件下的標定測試，並通過了超長距離行駛的高溫耐候路試驗證，此外，還順利完成了暴晒試驗、揚塵試驗等整車開發測試項目。

公司指，得益於完善的研發試驗體系和嚴格的製造工藝標準，認為五款恆馳驗收成績優異，展現出強悍性能。

早前稱「仍面臨現金流挑戰」

恒大汽車早前於業績報告中表示，留意到市場流傳一些負面報道，對流動性造成一定不利影響，造成有延遲支付供應商及工程款項情況，部分項目停工。目前在政府協調支持下，正積極爭取復工，否則可能存在對項目減值及影響流動性的風險。

公司指，研發恒馳汽車量產進入最後階段，但仍面臨現金流挑戰，如果短期缺乏進一步資金投入，新能源汽車量產時間表可能需要推遲。