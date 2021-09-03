一帶一路高峰論壇結束　共集合逾260個投資項目

由特別行政區政府與貿發局合辦的第六屆「一帶一路高峰論壇」於昨天（2日）結束。

因應疫情關係，今屆論壇移師網上，有超過17,000名來自約80個國家及地區的觀眾於網上參與。高峰論壇以「促進區域及國際貿易 引領經濟增長」為題，匯聚超過80位來自「一帶一路」沿線及相關國家和地區的主要官員及商界翹楚，與來自全球的投資者、項目擁有者及專業投資顧問聚首一堂，共同探討「一帶一路」的最新發展。

大會集合超過260個來自「一帶一路」沿線及其他國家及地區的投資項目，內容聚焦四大範疇，包括能源、天然資源及公用事業；科技及創新：城市發展；以及運輸及物流基建，並涵蓋大灣區、印尼、泰國、菲律賓、斯里蘭卡、意大利、埃及、阿聯酋、吉布提等 42 個國家和地區，其中包括印尼和埃及新首都、數碼基建、環境科技等新議題相關的項目。

出席論壇的財政司司長陳茂波表示，香港處於戰略位置，在貿易、投資和營商方面連接中國內地與亞太14國，特別是東盟國家。他續稱，去年，香港與協定的15 個成員經濟體的雙邊貨物貿易總額達7,720億美元，佔香港的貨物貿易總額約73%。2019 年，香港與RCEP 的服務貿易額為1,030億美元，佔香港服務貿易額約 60%。國家「十四五」規劃亦支持香港提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，加強香港的對外合作與交流。

另外，政策對話環節由商務及經濟發展局局長邱騰華擔任主持，他表示香港一直通過加強區域合作以拓展全球經濟及貿易，儘管全球經濟環境仍未明朗，各地正在推出不同誘因，積極推動區域合作，而香港也做好準備，在推動亞洲區內以至全球自由貿易方面，擔當重要的平台。