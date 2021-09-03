5900蚊買一手卓珈　美圖「自爆」做第二大股東　10日帳賺逾2000萬

以美圖秀秀、美顏相機起家的美圖公司（1357），日前在聯交所披露，於8月24日斥資5,900元，以每股1.18元買入由黎姿（現名為黎珈而）創辦﹑經營醫學美容服務的卓珈控股（1827），合共一手5,000股。

增持金額雖然少，但已令美圖手上的卓珈持股升至2,000萬股，相等於已發行股份數目的5%或以上，故此根據《證券及期貨條例》第XV部，美圖公司必須披露其在該上市公司帶有投票權的股份的權益及淡倉。也令外界得知，公司掃入卓珈股份，一躍成為第二大股東。

美圖公司近日增持卓珈控股至5%，成為第二大股東。（資料圖片）

卓珈控股4日累飆90%

美圖公司披露持股後，卓珈股價亦連續多日出現異動，於8月30日、9月1日、2日、3日分別上升6.67%、7.03%、35.04%及23.78%，四個交易日累升90.83%。

成交方面亦有顯著變化，四個交易日成交額分別錄得16.02萬元、55.52萬元、510.7萬元、768.7萬元；成交量分別錄得12.5萬股、41.5萬股、305萬股、356萬股。翻查紀錄，卓珈近3個月平均成交量約49.31萬股，可見近期成交量大幅增加，可歸因於美圖入股效應。

8月23至26日，中央結算系統持股紀錄顯示卓珈控股的持倉出現變動。（Webb-site網頁截圖）

大華繼顯代客持貨5%

值得注意的是，早於8月20日當日、美圖公司申報持股前，卓珈控股已出現巨額成交。當日全日成交額高達2,018.5萬元，涉及1,821萬股，換手率高達5.05%，惟全日升幅僅得5.5%，收報1.15元。

翻查中央結算系統持股紀錄，8月23日（T+2）透過中信証券持有的股份為2,009萬股，24日僅剩餘9.5萬股，26日則降至9萬股。而據港交所披露易顯示，中信証券原持有5%卓珈股份，但於23日申報，持股已大減1,999.5萬股，至僅餘5,000股。另一邊廂，透過大華繼顯（香港）持股的股份數目，於23日只有2萬股，24日已大幅增至2,001.5萬股；26日增至2,002萬股，佔已發行股份的5%，三日恰巧增加2,000萬股。

從持倉變動可見，美圖公司有可能透過大華繼顯（香港）持有卓珈控股。該股於8月23日收報1.13元，以今日收市價2.29元計算，假設美圖公司入股成本約1.1元左右，公司在10個交易日內料帳面獲利近2,400萬元。與此同時，亦「帶挈」黎姿手上持股市值激增3.19億元。

不過，卓珈今日﹙3日﹚出通告指，注意到於9月2日及3日公司股價及成交量出現不尋常變動。經作出相關情況下之有關公司的合理查詢後，董事會謹此澄清及確認，於公告日期，其並不知悉導致股份價格及成交量變動的任何原因，或任何須公佈以避免公司證券出現虛假市場的資料，或須予披露的任何內幕消息。