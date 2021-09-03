政府﹕「香港增長組合」投資委員會委3家私募為首輪GP

政府今日（3日）公布，「香港增長組合」投資委員會決定任命三家私募股權投資機構為首輪普通合夥人，為「香港增長組合」作策略性投資。三家私募股權投資機構均以香港為總部，或在香港設立了一定規模的辦事處。

財政司司長陳茂波表示，三家私募股權投資機構均具備廣闊的視野及跨界別投資能力，每家現時管理超過千億港元的資產，亦在投資『與香港有關連』項目方面有豐富的經驗。他指出歡迎任命這些機構為合夥人的決定，並對『香港增長組合』長遠可提升香港的生產力和競爭力充滿信心。

財政司司長去年二月接納專家小組的建議，在「未來基金」撥出百分之十的款項設立有關投資組合，作策略性投資於「與香港有關連」的項目，在鞏固香港作為金融、貿易和創科中心的地位、長遠提升香港的生產力和競爭力的同時，爭取合理的風險調整回報。

政府去年九月為「香港增長組合」設立一套兩層委員會的框架，包括管治委員會及投資委員會，以推展相關的工作。管治委員會由財政司司長擔任主席，並由六名具豐富投資經驗的非官方人士出任委員，為「香港增長組合」提供策略性督導及就投資準則及資產配置等事項作出指引。

投資委員會由財經事務及庫務局局長擔任主席，並由相關政府部門代表組成，根據管治委員會訂定的方向處理任命及監督普通合夥人等事宜。香港金融管理局負責為「香港增長組合」的運作提供所需的行政支援，包括為「香港增長組合」物色普通合夥人，並進行盡職調查及作出建議等。