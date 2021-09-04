恒指二萬六未企穩　科指大反彈　這藍籌今年升近一倍

港股第二周回穩，上周升494點或1.9%，報25901點，未能企穩二萬六關口。不過，恒生科指連續兩周大反彈，上周再大升6.4%，報6728點，兩周累升14.1%。



恒指今周一度重越二萬六，不過未能上企其上，同時，北水卻未肯收手，連續三周淨流出港股，上周再累沽118.1億元，前兩周分別淨流走近180億元和48億元。本輪反彈由弱勢股及績優股主導。阿里健康（0241）及海底撈（6862）低位反彈，分別升17.9%及10.8%，而阿里健康成為上周的藍籌升幅王。

中石化轉賺近400億元 中信至今累升一倍

至於績優股同樣升幅驚人，中石化（0386）大彈11.1%，3.92元。公司上半年收入約12,616億元人民幣，按年增22.1%，扭虧為盈賺約399.5億元人民幣，公司又打算在「十四五」規劃期內，投資300億元人民幣在氫能源，包括用於加氫站建設等，並部署「十四五」末新增光伏發電料為400兆瓦。

另外，中信股份（0267）上周累升15.9%，年初至今更是累升近一倍，達96.8%，創近2年高。公司上半年收入增長增38%至3,529億元，盈利按年增64%至441.8億元，每股盈利1.52元，擬派中期息0.15元，按年增50%。花旗指，中信管理層早前推出新的發展策略，透過旗下業務整合和合作，以推動盈利增長，初見成效，不過，認為未來盈利增長前景已被反映，維持對「中性」評級，目標價升至9.3元。

中信股份上半年盈利按年增64%至441.8億元，上周累升15.9%，年初至今更是累升近一倍。（資料來源：彭博）

平保未止跌 曾創近4年低

可是，平保（2318）仍受累投資華夏幸福失利，上半年就華夏幸福投資減值提增至359億元人民幣，並令集團上半年純利減少208億元人民幣，而營運利潤則減少61億元人民幣。其股價「跌跌不休」，上周累跌6.4%，報60.35元，曾一度跌至57.65元，創2017年10月新低。

另外，藍籌新貴信義玻璃（0868）、李寧（2331）、招行（3968）將在下周一正式成為恒指成分股。三者本周分別累跌3.9%、升1.7%和跌0.1%，似乎未見染藍對股價有特別利好。

快手納入深交所港股通股票名單，可獲北水支持，上周大彈26.2%。（資料來源：彭博）

快手熱炒迎北水 大彈二成六

恒生科指連續兩周大反彈，本周再大升6.4%，報6728點，兩周累升14.1%。早前被捱沽兼被「踢走」科指成分股的新東方在線（1797）大彈27.6%，報17.52元。雖然大彈，但是較今年2月19日158.8元高位跌近九成。

快手（1024）納入深交所港股通股票名單，可獲北水支持，全周大彈26.2%，報90.15元，仍較上市價115元低約21.6%。