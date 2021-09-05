內地嚴查數據IPO嚇窒　港交所出招配合國策冀彌補收入｜伽羅華

港交所（0388）近日舉辦生物科技峰會，期間行政總裁歐冠昇（Nicolas Aguzin）接受彭博訪問時，被問到生物科企在面對數據審查時會否較科網更易獲監管機構放行，他說很難一概而論，要看生物科企從事那類業務，同樣準則亦適用所有行業。他舉例很多人工智能（AI）公司已經使用AI科技計算化學結構式（Formula），其中涉及大量數據。

自從內地政府全方位打壓大型科網平台，矛頭直指持有大數據的科網平台，包括騰訊、阿里巴巴等成份股的恒生科指由今年2月高位被腰斬近半，一度跌穿6,000點心理關。相比下，生物科企板塊更有活力，有新的診斷技術和儀器，有信使核糖核酸（mRNA）等新科技湧現，若按上市估值計，更是上市新股中增長最快的板塊，港交所近日舉辦生物科技峰會，正是配合國家政策，看好生物科技板塊的前景，亦彌補因科網平台遭整肅而受損的新股收入。

歐冠昇表示，會以同一準則審批生物科企及科技企業。（資料圖片）

不過，生物科企亦面對數據審查的敏感問題，在大多數情況下，生物科企持有的個人健康數據（如基因、血型及病歷等）甚至較科網平台來得更敏感，根據內地政策，生科實驗室或診斷中心必須取得官方許可，才能將檢測數據或樣本轉移至境外（包括香港）。

數據審查不單令中概股赴美上市的通道停擺，連赴港上市的亦不能倖免。市傳微醫（We Doctor）近月遭港交所上市委員會要求其數據處理必須符合中國的規定，導致該公司原擬本月上市的日程需要延後。據悉，獲騰訊參股的微醫擬集資最多30億美元（約234億港元），有可能是今年集資最大的上市案之一。

數據監管屬全球趨勢 中外皆出重招

圍繞企業數據監管已經不單是內地關注的焦點，更屬於全球性趨勢，正如歐冠昇所言，數據審查涉及多範疇，涵蓋私隱、國家安全及針對具市場壟斷力的科企等敏感課題，監管行動將會是十分漫長的過程（a long march）。環顧全球主要經濟體，數據法規不是草擬中，便是更嚴厲的修訂版即將出台，持有大量個人數據的企業需要在監管機構出手前便需作好合規部署。

對企業來說，面對愈益嚴格的數據監管肯定是營運業務的最大挑戰，但善用AI資源已被公認為公司可持續的新競爭優勢。字節跳動的國際版TikTok能在一眾短視頻社交平台脫穎而出，核心競爭力便是其AI演算法。

內地政府全方位打壓大型科網平台，矛頭直指持有大數據的科網平台．（資料圖片）

字節跳動能夠以AI技術分門別類視頻內容的特點，即使上傳者沒有在標籤（tag）輸入，AI軟件可以在閱讀視頻後補足，例如視頻可能辨別出各類場景及背景物（寵物或跳舞），並將之列入不同索引，通過了解上傳者或觀看者的愛好，貼心地推送其他同類短視頻。

字節跳動於6月在灰市向私募基金進行一次集資，據悉估值4,250億美元，若以此估值上市，規模緊隨騰訊及阿里之後成第三大的中概股，但這天價市值應很難在現時的氛圍取得，一則募資金額不大，其二是中央對直播帶貨的強力打壓，重創短視頻營運商最大的財源，對字節跳動的打擊非常大。

快手收復失地 字節跳動估值才更高

以次一級對手快手為例，由今年2月高位417.8元暴挫至低位64.5元，高低位累跌逾8成，現時股價回穩至90元水平，市值3,750億元，估計字節跳動的估值不高於快手6至8倍市值，如果字節跳動上市期將至，快手股價必須收復更多失地，才能說服字節跳動有更佳估值。

既然善用AI資源，有助公司提升價值，公司高管便要清楚如何平衡AI的回報及風險，並必須掌握當地法規和社會期望對其使用的影響。據Economist Intelligence Unit（EIU）最近進行的一項調查，六成受訪高管表示，出於問責相關的擔憂，高管所屬的機構去年決定不與AI服務商合作，但對於靠AI搵食的大型科企，更要懂得因AI衍生的危機處理。

2019年11月，一位丹麥人在推特投訴Apple Card，他夫婦二人雖然使用相同的財務資料，但獲批的信貸額是他妻子的20倍，而妻子的信用評分實際上較他為高，他宣洩不滿得到蘋果公司聯合創始人Steve Wozniak的附和，Steve與妻子也面對同樣問題。

字節跳動上市期將至，快手股價必須收復更多失地，才能說服字節跳動有更佳估值。（資料圖片）

蘋果低調改AI演算 避性別歧視攻擊

按2020年初美國Apple Card持卡人310萬估計，受影響的女性應該數以萬計。究竟妻子的信貸額高於丈夫，肇因是AI演算法所造成，還是有其他原因便不得而知，因為當一連串的投訴引致紐約州金融服務廳介入調查後，蘋果公司可能避免輿論以性別歧視來攻擊，已低調地更改AI演算法，提高妻子的信貸額以睇齊其丈夫。

相比之下，內地公司面對管理數據的風險卻直接來自官方，目前中國企業所面對《數據安全法》及相關數據審查，可以說是世界各地最嚴苛的法規。

蘋果公司為避免輿論以性別歧視來攻擊，已低調地更改AI演算法，提高妻子的信貸額以睇齊其丈夫。（資料圖片）

近期內地對企業的處理數據模式傳出一些未經證實的版本，反映有關當局仍在探討那一種模式更適合國情，能夠在維護國安的前提下讓科網平台有序發展，例如傳出官方希望科網平台交出數據管理權，以及螞蟻擬讓出消費者數據的管理權予多家國企，首先前者的執行方式根本不可行，而後者則要看大數據的管理架構而定，管理層還是讓收集消費者數據的前端有較大參與為佳。

《數據安全法》已確立數據所有權屬於國家，再要求公司交出數據管理權，沒有使用數據的界外利益，科網公司根本無競爭優勢。同理，土地資源屬於國家所有，賣地交易只是涉及土地使用權的轉讓，若連土地使用權都交出，內地房產開發或相關業務便只有走上末路。