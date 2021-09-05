壹傳媒全體董事書面確認辭任　聲明：有序清盤符最大利益

壹傳媒（0282）公布，已接獲葉一堅、Louis Gordon Crovitz、Mark Lambert Clifford博士、林中仁的書面確認，其辭任公司非執行董事及主席及獨立非執行董事，自2021年9月5日23:59（香港時間）起生效。

董事會成員的聲明中指出，董事會4名成員的卸任，以利最佳保護股東、債權人、員工和前員工。壹傳媒的股票自6月17日起停牌，兩名董事會成員當日在港被捕，並被指控違反《國家安全法》。同一天，保安局局長援引《國家安全法》凍結集團內子公司之銀行賬戶，包括《香港蘋果日報》及其數碼營運。根據《國家安全法》的規定，不需要法院命令即可凍結資產。因此，董事會決定必須關閉《蘋果日報》在香港的業務。6月24日，《香港蘋果日報》及其數碼業務停止出版。

聲明又稱，繼公司兩名董事和創辦人黎智英去年被捕後，7名前壹傳媒及《香港蘋果日報》高管、編輯和社論作家也根據國家安全法被捕。香港政府從未表明《香港蘋果日報》發表的哪些文章涉嫌違反國家安全法。聲明指，這種不確定性造成一種恐懼氣氛，導致公司在香港的剩餘員工中有許多人辭職，包括負責壹傳媒這間上市公司法規遵循事務的員工。

聲明指，從此事件中觀察到，儘管沒有審判和定罪，但在援引《國家安全法》後可以影響公司及其員工。根據這項新法律，公司可以在沒有法院介入的情況下被迫進行清盤。他們的結論是，有序的清盤將最符合股東、債權人、僱員和其他相關者的最大利益，希望這將引導而始致香港政府允許清盤官完成先前公司及董事被禁止的付款，包括支付債權人和前員工之薪資，亦希望清盤官能接續完成對公司能夠創造價值的交易，從而產生資金使債權人能夠受益。

壹傳媒於聯交所的股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。