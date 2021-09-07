A股成交旺港股初步看26400　前海概念股宜吸勿搶｜港股部署

港股上日回升261點，不過主板成交略為縮減至1463億元。隔晚美股休市，今早亞洲股市之中，日本股市有突破，日經225指數上漲逾1%，是4月份以來首次觸及30000點。同時近期內地A股強勢，港股走勢有望跟隨向好，初步看26400點。股份方面，可留意前海概念股今早會否有炒作，

A股近期升勢強勁，首先指數方面，上日滬市及深市同步造好，不過明顯見到指數分化現象，資金偏好中細價股份。上日以金融股及大價股為主的上證指數升1.1%，跑輸深市（深証成指上日揚2.6%）。同時，創業板指數更抽高4%。

日經225指數上漲逾1%，是4月份以來首次觸及30000點。（視覺中國）

資金傾向中細價股份 科技股宜選有回購支持

東吳證券指出，在美國非農數據落地，消除縮表擔憂後，成長性板塊迎來爆發式反彈，但從風格上來說，大盤成長也明顯優於小盤成長。

內地A股投資風格的轉變，會否擴展至本港市場，值得繼續留意。若是的話，一些早前估值跌至低位的中細價股份，或是科網股板塊，可能會持續有資金追落後。畢竟恒生科技指數近期明顯反彈，過去兩周累升逾14%，開始反映有投資者追入估值極殘的科網股。選股上，可以留意一些有公司回購消息支持的股份，例如小米（1810）及Saas 股微盟（2013）。

另外，前海概念股今早值得留意，中央一連兩日宣布粵港澳大灣區新政策，繼前日公布《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》後，昨又發布《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，將前海深港合作區總面積增加約7倍，幾乎囊括深圳西海岸一帶。

選股上一般會留意在前海區早有資產地皮的股份，例如中集集團（2039）、招商局國際（0144）及深圳國際（0152）等。不過根據以往經驗，由於橫琴、前海等建設總體方案屬於長達多年的規劃，雖然對相關股份有長線利好，不過未必會於短時間有立竿見影的效果，因此股價炒作偏向是短線的炒波幅，例如上日有橫琴概念的信德（0242）股價走勢，早段抽高近9%後升幅收窄，收市升不足6%。買賣策略上宜吸勿搶。