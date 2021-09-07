產前測試疑搜集基因數據？　《路透》：華大NIFTY測試遭五國審視

據《路透》報道，5個國家的衞生監管當局正檢視總部位於深圳的華大基因的一款產前基因檢測產品，該項產前檢測是華大基因以NIFTY品牌名稱生產與行銷，在至少52個國家進行銷售。用來篩查唐氏綜合症和其他80多種遺傳病，全球已有840萬名婦女使用了這項產品。

報道指，有超過12項科學研究其中包括臨床試驗，顯示華大與中國解放軍的一些醫院合作開發和改進這項產前測試，又指華大利用孕婦的基因數據用於研究人口特徵，並與解放軍在其他研究領域進行合作。

加拿大私隱權專員表示，監管機構正調查此事。斯洛文尼亞和德國監管當局則稱，基於歐盟數據保護規定，正在審視這個產前篩查測試。德國、澳洲、愛沙尼亞和加拿大的監管機構呼籲華大在使用女性基因數據方面要有透明度，指出即使數據被送到國外，華大在當地的供應商也要負責確保數據的私隱。歐洲數據保護監督機構稱正關注這一情況。

要求婦女允許將血樣本交予華大用於研究

華大拒絕接受任何有關它與軍方合作研發NIFTY測試的說法，指出與軍方醫院合作並不等同於跟軍方一起研發該測試產品，公司與數以千計的醫療機構合作，而中國的其他產前測試供應商也與軍方醫院合作，世界上許多企業也與軍方合作。公司非常看重數據私隱，遵守適用的法律和法規，其NIFTY僅有5%受試者是海外婦女。

不過，報道指出，華大產前測試受試者在中國以外的婦女簽署的同意書中，要求允許將她們的血樣和基因數據送出國交給華大用於研究。而在該項產前測試網站上的隱私政策指出，在中國可以因國家安全目的共享數據。但華大基因表示從未被要求這樣做。