恢復通關零售股起哄　莎莎飆一成　專家揀「來港易」受惠股

望穿秋水，終迎來「通關」！行政長官林鄭月娥今﹙7日﹚宣布「回港易」及「來港易」計劃，後者容許內地及澳門的非本港居民豁免檢疫來港，深圳灣及港珠澳大橋口岸每日合共2,000個名額。



雖然名額有限，但已帶動零售股上升，如美妝品牌莎莎國際（0178）飆逾一成、珠寶金飾股周生生（0116）升逾半成。分析指，受遊客離港後仍需隔離14日的政策限制，訪港旅客大多會以商務客為主，料酒店、收租股受惠較多。



特首林鄭月娥今早行會時宣布「來港易」，本港「自由行」概念股時起哄。莎莎國際全日升逾一成，收報1.89元，表現最神勇。另外，珠寶金飾股周生生（0116）升逾5%，收報12.2元；六福集團（0590）升近5%，收報22.2元；周大福（1929）亦升近2.5%，收報16.44元。

至於服飾股佐丹奴國際（0709）也升近6.5%，收報1.64元；百貨股SOGO母公司利福國際（1212）升5.36%，收市報全日高位5.5元。

受惠於政策，美妝品牌莎莎國際（0178）升逾一成、珠寶金飾股周生生（0116）升逾半成。﹙資料圖片﹚

連敬涵︰酒店股更受惠

零售股因應「來港易」政策急漲，惟勤豐證券資產管理總事總經理連敬涵卻「潑冷水」，認為最新「開關」政策，未必對零售業有很大幫助。由於遊客來港後返回内地需要進行14日強制隔離，因此他預計來港旅遊人士多以商務客為主，對消費需求未必很大，反而認為酒店股會更受惠於政策，「朗廷酒店投資（1270）今日升超過5.5%，於0.9元有不錯的底部，但不建議長期持有，短炒投資者在1元左右價位可以放售。」

一向深受遊客歡迎的美妝零售店莎莎今日表現良好，升超過10%，連敬涵不建議投資者高追，「由於莎莎在1.9元有阻力，如突破阻力位後再買入，則可上望2.2元左右水平。」

連敬涵預計來港旅遊人士多以商務客為主，對消費需求未必很大，反而認為酒店股會更受惠於政策（East Hotel官網圖片）

伍禮賢：周大福兩岸業務發展良好

過去一年多，港府亦不斷調整通關政策，光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示「來港易」能為市場帶來積極影響，但由於今天大市普遍上升，因此部分零售股升幅只是因政策加上今天市場趨勢而有明顯的升幅。

伍禮賢指近日消費氣氛有改善，惟市場對通關暫未有實質性的憧憬，單靠本地消費未必能全面帶動零售業復甦，始終要全面通關才能對大市真正起刺激作用。

伍禮賢看好周大福，指其在兩岸業務均有不錯的發展。﹙資料圖片﹚

他較好周大福，「周大福在兩岸業務均有不錯的發展，未持有的投資者可以考慮在15.8元左右水平買入，阻力位在17.8元左右。」至於莎莎國際今日升幅雖然較大，但他表示只是因為政策對以旅客為主的公司有直接影響，因此未有推介投資者入手。

黃偉豪：政策可帶動收租股上升

「來港易」9月15日即將推出，惟中薇證券研究部董事黃偉豪表示，倘疫情惡化，政策可以隨時取消，對市場實質影響不算大，認為現時不宜高追，建議回調後才作部署。他表示未有特別心水的零售股，反而認為收租股如九倉置業（1997）會受惠於政策。「政策可帶動商場人流，加上九倉置業旗下商場以高端消費為主，因此能受惠通關因素。投資者可以在39.6元以下買入，止蝕位不低於8月低位36元左右，上望45元附近水平。」