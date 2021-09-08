Bitcoin深夜暴跌：近40萬人爆倉280億元人民幣　交易所死機

Bitcoin（比特幣）突然閃崩近19%，近40萬人爆倉280億元人民幣，交易所都改機了。市場大呼不解，到底發生了什麼？

《中國基金報》9月8日報道，9月7日夜，比特幣價格突然閃崩，一個多小時內，從50,000美元左右的價格，一度跌至42,830美元的低點，跌超7,000美元，日內跌幅達18.73%。

突然閃崩後，比特幣價格迅速回升，但日內跌幅依然未能收回，截至發稿，比特幣日內跌幅在11%左右。

過去一個多月，比特幣價格從7月20日的29796美元，反彈至9月6日的52,698美元，反彈幅度達到驚人的76%。

其他數字貨幣也被帶崩。截至發稿，以太坊日內跌幅超13%，瑞波幣日內跌幅近20%。

全網加密貨幣普跌導致大量資金爆倉，數據顯示，截至北京時間今晨6點半，過去24小時內，共有39.7559萬人爆倉，爆倉金額達281.61億元人民幣。

在比特幣價格迅速波動之際，交易量迅猛增加，加密貨幣交易平台Coinbase再次受到技術問題的衝擊。有海外網友稱自己的訂單被取消，無法買賣加密貨幣。

Coinbase Support也發推文稱，已經注意到出現了交易延遲或被取消，應用程序可能會出現錯誤，Coinbase團隊正在調查此問題。

比特幣價格閃崩之際，Coinbase的股價也在跟着下跌，截至收盤，該公司跌超4%。

比特幣閃崩之前，明明迎來了不少利好消息，一是薩爾瓦多宣佈比特幣其成為法定貨幣，二是在Reddit等散户大本營掀起狂潮，不少網友討論通過購買價值30美元的比特幣以紀念薩爾瓦多的行動。

但比特幣為什麼還是跌了？有分析師認為，獲利回吐是比特幣在利好消息出現後閃崩的主因。

分析師Tony Spilotro表示，投資者或交易員可能並不看空比特幣，但獲利回吐從來都不是一個壞主意。這可能對過度槓桿化的好倉交易者產生了意想不到的影響，造成了止損的連鎖效應，導致比特幣接連失守數道關口。

擔心比特幣法定貨幣化很難在薩爾瓦多之外實現，也是市場對比特幣上漲信心減弱的原因之一。

北京時間9月7日下午，克里姆林宮表示，俄羅斯不準備承認比特幣。此外，世界銀行也表示，鑑於環境和透明度方面的缺陷，它不能向薩爾瓦多提供比特幣援助。

據新華社，世界銀行、國際貨幣基金組織和美洲開發銀行等國際金融機構也已就薩爾瓦多這一舉措帶來的金融風險表達擔憂。