HKTVmall8月業績「靚仔」　帶攜母企香港科技探索急升逾5%

本港電商龍頭HKTVmall8月數據「靚仔」，帶攜母企香港科技探索（1137）（前稱香港電視）今早升5.07%，報11.6元，成交額1875萬元。

香港科技探索公布，8月份訂單總商品交易額達6.33億元，按年增長18.1%；平均每日訂單量為42,700張，按年增長29.8%，日均總訂單價值為2,040萬元，按年增17.9%。每張訂單價值為478元，按年跌9.1%。

公司又指出，8月有549,000名獨立客戶於HKTVmall上購物，三者均創網購平台新高。

不過與今年7月相比，訂單數目按年增幅為5.2%，平均每張訂單金額為478元，按月升6.2%，日均總訂單金額為2,040萬元，按月增加11.5%。

集團表示，在此6.33億元訂單總商品交易額中，約12.4%為集團於2021年7月1日至21日推出的「350港元購買 500港元電子禮券計劃」下購買的電子禮券結算；當時共售出面值超過2.88億元的電子禮券。

集團又指，截至8月底止，售出電子禮券中有67.9%已用於HKTVmall網上平台購物，當中約 40.6% 已於7月使用，單計8月份售出的電子禮券僅使用27.3%，而訂單總商品交易額卻創下新高紀錄，集團相信該計劃已加速並鞏固了消費者從線下到線上的轉換過程。