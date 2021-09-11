【星之谷】英國銀行「辣手」批按揭　首期來源調查到底

香港人近年流行買英國樓，才發覺當地按揭遠較香港複雜，其中一個例子是銀行審批按揭時對於首期來源「查到篤」，若果有些資金未能恰當解釋從何而來，按揭申請隨時遭到刁難，影響買樓步伐。



首先談談香港銀行是如何查核首期來源。如果申請6成或以下按揭，只要借款人本身不是洗錢嫌疑極高人士或在國際黑名單內，首期來源基本上只要作出聲明，銀行便會收貨。

申請高成數按揭的話，按揭保險公司對於首期來源態度則較嚴謹，原因是要查證首期是否從其他貸款渠道所得，避免按揭成數上限遭到突破，變相承保風險提高。除此以外，按揭保險公司不會太過窮追猛打。

港人銀行資金來源被「查上查」

英國銀行按揭就麻煩得多。Solina（化名）近月買了一層價值32萬英鎊（約320萬港元）曼城現樓物業，並向當地銀行申請75%按揭，首期約80萬港元。

不過銀行要求她解釋這筆資金是從何而來以及提供書面證據。如果這筆錢一直是存在她的銀行戶口，而期間沒有任何異常資金轉入轉出，當然是直接過關無誤。

但實情是這80萬港元是近期從家人銀行戶口轉賬而獲得，該銀行便要求查閱Solina家人最近6個月銀行月結單。

同樣地，如果家人銀行戶口本身已擁有這筆80萬港元存款多時，問題自然不大。但這筆資金原來又是由其他家人借出，銀行便會要求提供更多的銀行月結單文件，無限輪迴，直至找到「乾淨」的資金源頭為止。

公司資金來源須提供財報

不過，Solina個案算是較輕微。有些準買家資金是從出售物業或投資股票而獲得，需要向銀行提供相關資產證明文件，譬如有關物業的買賣合約及證券行結單。

最麻煩的是資金若然是來自某間公司，英國銀行便會提出大量疑問，包括為甚麼資金是來自公司戶口？公司由誰擁有？更有機會要求查看公司財務賬目及流水賬，延伸出更多有關資金來源的問題，無止境的查問讓申請者難以應付。故此不難理解有些人申請英國按揭需費時一年才能完成手續，往往是因為資金來源不明的問題。

預先妥善準備文件萬無一失

因此，已買英國樓花、又打算收樓前申請按揭的香港業主，最好事先準備好首期來源證明。最理想方法是把首期存於銀行戶口超過一年，其間保持戶口「乾淨」，避免異常資金轉入轉出，便可以順利闖過英國銀行嚴苛的審批關卡。

假如資金是來自家人銀行戶口，業主則要準備好有關銀行月結單文件，以加快批核；資金來自公司銀行戶口的話，便要有心理準備英國銀行會提出各種問題，甚至需要查閱公司賬目，按揭便難以快速獲批。

最後，買過英國樓的人或許不認為英國資金來源查核嚴格，原因是他們以cash buy形式買入（即full pay），只需要律師樓首肯就過關。但申請按揭的話，英國銀行做法就是如此「死心眼」，除了是他們傳統上對洗錢活動高度警惕，更大原因是英國移民來自四方八面，令銀行警戒心更重。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。



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