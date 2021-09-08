字節跳動副總裁李亮：騰訊用影響力介入公權力　騰訊﹕不予置評

中國科技巨頭騰訊（0700）與另一間科技巨頭抖音母企字節跳動之間，再發生爭拗。繼「短視頻豬食論」之爭後，字節跳動副總裁李亮（6日）再度發文炮轟騰訊利用自身影響力介入公權力，甚至推動公安刑拘中學老師，

李亮指出，「騰訊與某機構出台報告稱遊戲無害，受某中學老師批評。就這一篇批評文章，騰訊就推動某地公安立案，刑詢這位反對遊戲毒害學生的中學老師，此案至今沒有結論」。

記者已就相關事件向騰訊查詢，騰訊發言人表示不予置評。

字節跳動副總裁李亮（6日）再度發文炮轟騰訊利用自身影響力介入公權力，甚至推動公安刑拘中學老師。（網上截圖）

早前，字節跳動已與騰訊掀起罵戰，騰訊副總裁孫忠懷於第九屆中國網絡視聽大會上，批評部分低俗短視頻內容拉低用戶心智，更形容「喜歡豬食看到的就全是豬食」。

「短視頻豬食論」一出，字節跳動副總裁李亮回即公開回應，「這位高管（孫忠懷）可能並不知道，號稱已經擁有數億用戶的微信視頻號，是目前唯一一家沒有按要求上線未成年模式的短視頻平台」，又指騰訊自己大力發展短視頻同時，一直在攻擊短視頻行業。

隨後，字節跳動又在社交平台再發布《字節跳動遭遇騰訊屏蔽和封禁大事記（2018-2021）》，以34頁長文反撃，按時間線，列舉近3年騰訊對旗下產品的屏蔽和封禁行為，稱遭遇騰訊封禁逾3年，令每天4,900萬人次分享抖音受阻。