Ken Sir持股「創仔」大轉身　偕林溢欣組補習王國　謀loop出錢途

剛宣布與遵理「和平分手」的補習天王林溢欣，旋即有新搞作，將會與人稱「Ken Sir」、中小型業主會創辦人呂宇健等人持有的創仔「創天傳承」﹙8195﹚成立新補習社「DEFINING EDUCATION」，由打工皇帝自立門戶。



林溢欣簽約獎金高達2,590萬元，一間創業板公司如此大手筆，不無原因。創天傳承近年尋求轉型，未來發展擺明車馬向教育業務進發。過往林溢欣一人獨撐遵理三成收入，學生人數眾多，料可為公司收入打下「強心針」。加上，董事會引入前財政司司長曾俊華政治助理羅永聰及自由黨黨魁鍾國斌，不排除未來謀食「大茶飯」。



吸引到林溢欣「合作」的公司，背景亦不簡單。原稱樂亞國際的創天傳承，於創業板上市，現市值6億元，原本知名度一般，但公司去年獲中小型業主會創辦人呂宇健（Ken Sir）為首的炒樓教練團入主，開始「搞作多多」。

創天傳承去年獲中小型業主會創辦人呂宇健（Ken Sir）為首的炒樓教練團入主。（Ken Sir財經台截圖）

Ken Sir炒樓教練團入主

先說董事陣營，今年6月前財政司司長曾俊華政治助理羅永聰、自由黨黨魁兼立法會紡織及製衣界議員鍾國斌，分別獲委任為公司非執行董事及獨立非執行董事。

至於公司業務，更是大變身。翻查資料，2014年上市的樂亞，原本主營業務為純羊絨服裝製造及銷售商、批發海鮮，以及貸款等業務。到了2019年開始部署轉型，向財商及投資教育之路出發，從業主會成員袁裕深手上，購得財商及投資經驗分享講座業務公司Prestige Concord權益，涉資約1.03億元。

Prestige Concord持有的元亨創業（前稱寶庭集團），股東分別是呂宇健及袁裕深。是次買賣後，呂宇健、袁裕深、「JK sir」陳立展成為創天傳承的股東，三人持股分別是6.39%、1.17%及12.08%。

前財政司司長曾俊華政治助理羅永聰，獲委任為創天傳承非執行董事。（黃舒慧攝）

入股創仔 轉型做教育

作為香港中小型業主會創辦人，Ken Sir擅長投資物業，去年聯同一眾滙豐「苦主」，合組滙豐小股東大聯盟向滙豐追討股息，聲名大噪，惟其「Loop Loop Loop」投資大法亦曾引起一些網民質疑。

據知Ken Sir一向對教育行業興趣濃厚，近年透過不同講座授課教投資，入主創天傳承後，將其「教育夢」發揚光大。創天傳承原本業務分散，2017年及2018年蝕近3億元，儘管其後兩年虧損收窄，但2020年仍蝕3,160萬元。不過，截至今年3月底止最新財年，受惠財商及投資教育業務貢獻6,811萬元收入，創天傳承期內收入按年大升三成至9,647萬元，成功轉賺4,057萬元。

受惠業績轉好等因素，公司現金亦由去年213萬元，大升至7,300萬元，有「財力」羅致林溢欣。據Ken Sir身邊人士透露，今次找來林溢欣合作，希望建立一個多元化的教育王國。

林溢欣有感在遵理多年只是打工仔，而家由打工變老闆，可以自己話事，實踐其教育理念。（黃寶瑩攝）

林溢欣持股可加至兩成

雙方亦似對合作充滿信心，這可從股東協議看到端倪。事關，今次除了給予林溢欣2,590萬元簽約獎金外，林有權在2022年增加其股權由10%加至20%。這意味林溢欣不再像以往在遵理只逗人工，收入還與公司股價掛勾。

有消息人士向《香港01》透露，「林溢欣有感在遵理多年只是打工仔，而家由打工變老闆，可以自己話事，實踐其教育理念」。不過，近年創業板成交疏落，總市值不足1,500億元，難以食「大茶飯」。不排除Ken Sir高調找來林溢欣只是「第一Loop」，創天傳承「碼實」林溢欣後，吸引其學生「轉會」增加收入，進一步改善盈利表現，料可為轉往主板鋪路。

香港教育國際市值 全行最高

不過，現時自從聯交所取消創業板轉主板簡易程序後，創業板公司轉主板難度大大提升。其中包括最近一年的股東應佔盈利不得低於2,000 萬港元，及其前兩年累計的股東應佔盈利亦不得低於3,000萬元；至少前三個會計年度的管理層維持不變，至少經審計的最近一個會計年度的擁有權和控制權維持不變。回顧當年遵理上市時，據悉曾被人詬病太依賴林溢欣的單一貢獻，監管機構亦有出手詢問，上市之路非一帆風順。創天傳承未來申請轉板是否會遇上相同挑戰，仍是未知之數。

現時港股市場內的教育概念股，除了創天傳承及精英匯，還有香港教育國際（1082）、及金滙教育（8160），其中香港教育國際經營連鎖補習社「現代教育」及多間舞蹈學院，業務較為穩定，市值約9.8億元。精英匯及金滙教育市值分別是2.6億及4,400萬元。

值得留意的是，創天傳承的股息政策採用市場較少見「每月派息」法，截至今年6月底止首季業績，每股0.0075港元的中期股息，將會於今年10月、11月及12月分三期支付。