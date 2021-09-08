傳統基金經理有敵人？　Aqumon：AI投資模型助增回報又省成本

香港資產管理市場龐大，去年達35萬億元，按年增長21%。這市場不但傳統的基金經理想搶佔市場，金融科技的初創企業亦欲打進其中，而Aqumon就是其中之一。



Aqumon行政總裁兼聯合創辦人雷春然表示，今年客戶達50萬名，目標未來2年要增長至100萬名，並由30多個增加至100個投資機械人。他指，公司的計算模型為亞洲最佳，參考過去歷史，每年回報介乎4%至15%，當中九成用戶均有正回報，屬香港和亞洲在零售金融服務之中表現最佳。

「公司發展方向由高淨值人士擴展至廣大市民，目前銀行服務未及至的有3.3億人，合共擁有59萬億美元的財富，較6萬名全球富翁共有22萬億美元為多，故要發展大眾市場。」雷春然又指，此投資模型同時可為金融企業節省近三成的成本。

Aqumon行政總裁兼聯合創辦人雷春然表示，今年客戶達50萬名，目標未來2年要增長至100萬名。

成本減六成 金融公司感興趣

約有50多間金融機構、對沖基金經理和行業專家到場參與Aqumon舉辦的投資峰會。有金融公司與會者表示，這的確有助節省成本，「一名基金經理每年工資約200萬元，如果我要聘請5名去管理整個資產組合，所需的成本也不少，但如果這投資模型真的做到可觀表現，就可以減少一部分人手。」不過，他表示，目前尚在認識階段，未正式使用其服務。

出席投資峰會的有數碼港行政總裁任景信，他認為金融科技為未來具前途的行業，資產管理的發展定會迅速。數碼港現時有近800間初創企業，當中384間為金融科技公司，涵蓋支付、銀行、財富管理、監管科技等領域。

另外，現時金融科技的平台增多，香港證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管趙嘉麗表示，金融科技為大趨勢，有利投資平台的發展，相信數碼財富管理將持續發展。