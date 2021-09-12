劉強東仿馬雲黃崢急流勇退　下一個是誰？　分析︰愈高調愈大機會

中國政府近年積極整頓互聯網企業，其中電商行業備受關注，包括阿里巴巴（9988）、京東（9618）、拼多多等。由前景一片光明的新經濟股，電商行業轉眼間成為監管風眼的焦點行業。



與此同時，一眾電商「老大」紛紛急流勇退，當中包括馬雲、黃崢、張一鳴等，最新是京東集團的劉強東。至於那些「留下來的人」，又會否在未來日子陸續退下？



最近，京東集團宣布，委任京東零售首席執行官徐雷為出任京東集團總裁。至於京東集團董事會主席兼首席執行官劉強東，將把更多時間投入到長期戰略設計，年輕人才培養和鄉村振興事業中。

事實上，早在劉強東宣布投入更多於長期戰略設計前，他近年已陸續從京東集團及其他子公司抽身退下，卸任多間公司的法人代表。據《天眼查》顯示，目前劉強東擔任37家企業的法人代表，較高峰期80家大幅削半；在35間公司擔任高管，過去曾任327家企業的高管。據報，劉強東已經卸任包括京東數科、京東物流、京東雲計算在內的46家公司的法人代表、董事長或其他高管職務。

阿里巴巴集團創辦人馬雲早於2019年退任董事局主席一職。 （Getty）

馬雲有先見之明？ 黃崢張一鳴尾隨退下

而較早前，其他電商巨頭的領軍人物亦紛紛淡出，退居幕後。最為人熟知的便是阿里巴巴的馬雲，在阿里巴巴於2019年的20周年年會中，馬雲宣布卸任阿里巴巴董事局主席一職。有別於劉強東，馬雲不僅卸任董事局主席之位，幾乎在整個阿里的領導團隊之中「除名」。

至於在短短幾年間快速冒起的拼多多，年僅41歲的創辦人黃崢，繼去年7月辭任首席執行官後，今年3月再辭任董事長一職，並由聯合創始人、現任CEO陳磊接任。

同樣是年輕創業家的張一鳴，今年5月宣布在今年底辭任字節跳動首席執行官一職，退居二線，由合伙人梁汝波接替，而張一鳴往後負責公司的遠景戰略等長期事項。

阿里巴巴、拼多多、字節跳動的領頭人物相繼退下，最新是京東的劉強東退居幕後，日後會否有更多互聯網企業的頭號人物淡出呢，市場亦早已關注騰訊的馬化騰、美團的王興、小米的雷軍今後動向。

羅家聰認為，打壓科網企業是「共同富裕」之下的結果。（REUTERS）

易方王華：料更多頭號人物退居幕後

易方資本投資總監王華認為，未來將會有愈來愈多科網企業的「頭號人物」相繼退居幕後，他相信比較多見報、較為高調的企業家會是引退的熱選。不過，王華直言小米雷軍的機會較低，其餘則難以預料。

被問到當公司的靈魂人物淡出，對公司營運及市場信心會否造成影響，王華則相信影響有限，始終那些企業家即使離開後仍有一定影響力，但或多或少在管理層決策上有所變化，或較之前變得不太進取，又可能會積極發展更多海外業務。

至於科技「大佬」退下來原因，人言人殊，香港經濟學家羅家聰也指，難料下一個是馬化騰、王興還是雷軍。他補充，中央「打壓」互聯網大型企業，正正與「共同富裕」有關，而所謂的「共富」是好是壞只是觀點角度，對於資本家而言當然非好事。