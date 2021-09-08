澳門8月博彩按月降近五成　當局或調整全年原先1300億賭收預算

澳門財政局公布，澳門8月博彩收入達44.42億元（澳門元，下同），較7月的84.44億元，減少47.4%；今年首8個月累計619.09億元，而去年首8個月則有363.95億元，按年上升70.1%。

經濟財政司司長李偉農最新接受當地傳媒採訪時表示，澳門政府原先預期全年賭收達1,300億元，按照8月賭收的情況的確需要作出調整。他又補充指，調整幅度則需要再作估算，有需要會在年底作出財政預算修改。

李偉農稱，政府兩年內動用的財政儲備中的超額儲備達864億元，若今年底有缺口，相信赤字會進一步擴大，期望接下來兩個月經濟情況會有所改善，但1,300億的賭收預算基本上是需要調整。

他強調，去年與今年針對民生的福利開支沒有減少，預算達225億元，在電子消費優惠及「澳人食住遊」方面則動用70億。他又提到，電子消費優惠計劃至昨日（7日）為止，總消費金額達37.1億元，在6月推出首個月的消費額已經達18.9億，等於2018年全年的移動支付總額，認為效果理想，亦對未來數字經濟提供重要基礎。

至於被問到會否推出第四輪經濟援助措施，李偉農則未有透露，只重申電子消費優惠計劃至今年12月31日。

根據澳門特區財政局公布的中央帳目預算執行情況顯示，2021年首七個月公共財政總收入603.7億元，按年跌17.6%；其中經常收入304億元按年增加6.1%，預算執行率48.%，而來自博彩稅收222.02億元（按年微升0.04%），執行率44.4%。