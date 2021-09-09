恒指跌逾300點穿二萬六　科指插逾2%　騰訊阿里瀉逾3%｜持續更新

監管似乎並未鬆懈，騰訊（0700）、網易（9999）等遊戲企業和平台遭中國多部門約談。騰訊ADR滑落3%，收報65.11美元，折合於506.32港元，較港收市價低約18元或3.5%。另外，恒大（3333）據報擬通知兩間銀行暫停支付9月21日到期的貸款利息，股價昨日再尋底，跌穿IPO價，收市報3.48元。



恒指終止兩連升，昨日低收32點，報26320點，今早「黑期」跌約100點在20670點附近，料港股今早仍受制於50天線。



【09:40】恒指曾跌穿26000點大關

恒指一度跌穿26000點大關，低見25996點，現跌幅收窄至247點或0.94%，報26072點。恒生科指則大挫2.36%或161點，報6709點。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）瀉逾3%，快手（1024）、嗶哩嗶哩（9626）插近6%。

鋁價持續創新高，中鋁（2600）漲1.8%，報6.52元，再創新高。

【09:20】恒生指數低開244點

恒生指數低開244點或0.93%，報26076點。恒生科指低開139點或2.02%，報6732點。恒生國指開報9339點，跌109點或1.16%。大市暫成交額20.61億元。

遭約談的騰訊（0700）低開2.95%，報509元；網易（9999）插6.8%，報140.3元；美團（3690）跌2.15%，報255.4元；阿里巴巴（9988）瀉3.45%，報165元；京東（9618）微跌1.05%，報320元；小米（1810）亦插1.63%，報24.1元。

「跨境理財通」據報明日中港同步啟動，本地銀行股滙豐銀行（0005）開升0.6%，報40.7元；渣打（2888）挫3.09%；恒生銀行（0011）平開，報48.5元；中銀香港（2388）微升0.2%，報23.95元。。

保險股方面，平保（2318）低開1.72%，報60元；友邦（1299）亦跌0.7%，報94元；中國人壽（2628）挫0.6%，報13.32元。