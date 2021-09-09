內房「金九」開局賣樓遜預期　15城市交投量下降14%　內房股普跌

內地樓市傳統銷售旺季到來，內媒報道指內房一線樓市「金九銀十」開局未如理想。內房股今早普遍低開，尤其屢次傳債務爆煲的中國恒大（3333）挫4.85%，報3.53元，成交額6,820萬元。

其他內房股，綠城中國（3900）跌2.9%，報11.94元；富力（2777）跌2.5%，報5.8元；合景泰富集團（1813）瀉3.05%，龍光集團（3380）跌2.23%，雅居樂（3383）亦跌1.06%，萬科企業（2202）亦跌1.4%，華潤置地（1109）微跌0.7%。

15城市成交規模按年下降14%

宏觀數據來看，7月份以來，全國樓市銷售速度整體放緩，即便「金九」開局第一周，部分城市仍未緩解。

根據中指研究院監測數據顯示，9月1日至6日，全國15個代表城市商品住宅成交規模約為194萬平方米，按年下降14%。其中，南京、武漢、東莞和寧波等城市新房成交規模，按年增幅超過10%，但平均低於去年同期；福州、北京、重慶、淮安等城市市場活躍度亦降低，新房成交規模按年和按月雙雙下降。

一線城市上海成交降幅較大

另外，8月30日至9月5日成交數據來看，一線城市整體成交按月下降17.9%，當中，上海的降幅較大，約27.4%；深圳居其次，降幅約22.6%。一線樓市整體成交按年亦下降0.3%，其中，廣州降幅較大，約18.19%；深圳成交上升，升幅為74.5%。