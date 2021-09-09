騰訊失500元關　挫逾6%　稱「從嚴落實未成年人防沉迷要求」

騰訊（0700）低開近3%後，股價持續向下，在午後股價跌幅進一步擴大，最新報491.8元，跌6.2%。

另一方面，瑞信發表亞太區策略報告，更新亞太區焦點股份名單，騰訊為其中一隻被剔出名單的股份。該行指出剔出騰訊，乃是基於公司面臨的監管風險。

【11:35】

最新跌幅擴大至半成，低見494.2元，成交額突破108億元。最新市值再次跌破5萬億元，最新報4.76萬億。

9月8日，中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人會同中央網信辦、文化和旅遊部等部門，對騰訊、網易等重點網絡遊戲企業和遊戲賬號租售平台、遊戲直播平台進行約談。

騰訊回應中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人約談稱，「騰訊將認真學習約談精神，在相關主管部門的指導下，從嚴落實未成年人防沉迷的相關規範和要求，強化內容安全與合規，堅持正確的價值導向，切實保護未成年人身心健康和茁壯成長。」

寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩指出，騰訊股價早前能重上500元，與公司回購及部份淡倉平倉有關，加上投資者近期再度將焦點落入科指，騰訊及阿里巴巴（9988）自然成為炒作對象。可是目前投資者信心仍未完全恢復，相信往後騰訊股價波動較大，在股價仍未穩定之際，暫時可視470元為離場位。