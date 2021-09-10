恒指全日升近500點　「跨境理財通」正式啟動　港銀全線上揚

【16：10】恒生指數升489點

恒生指數收報26205點，升489點，以全日最高位收市，成交1498億元。恒生科技指數升2.9%，報6748點。國企指數升196點，報9379點。

阿里巴巴 （9988） 、美團 （3690） 升逾4%；騰訊 （0700） 反彈2%；快手（1024）、京東（9618）揚超5%；海倫司 （9869） 首掛升近23%。海底撈（6862）升逾7%領漲藍籌。

政府發稿，指粵港澳大灣區「跨境理財通」線上啟動儀式今日舉行，標誌着計劃的正式啓動，讓包括香港、澳門和廣東省內九市居民可跨境投資粵港澳大灣區內銀行銷售的理財產品。

銀行板塊跟隨大市造好，滙豐（0005）及系內的恒生銀行 （0011） 、渣打 （2888） 各升超1%，中銀香港 （2388） 升1.68%最新報24.25元。

【14：40】恒生指數升367點

恒生指數升367點，報26083點；恒生科技指數升148點，報6708點；國企指數升160點，報9344點。

金管局今日下午4時即將公布「跨境理財通」更多落實詳情，市場憧憬理財通引爆內地財富管理龐大需求，銀行板塊今日跟隨大市造好，滙豐（0005）及系內的恒生銀行 （0011） 各升近1%，中銀香港 （2388） 升1.68%最新報24.25元。渣打 （2888） 微升0.1%最新報47.8元。

煤炭股逆市向下，兗煤 （1171） 跌逾6%；中煤能源 （1898） 跌逾4%；神華 （1088） 跌逾1%。

中國煤炭運銷協會表示，8月內地煤炭增產保供政策效果逐步顯現，煤炭生產情況繼續改善。高温天氣逐漸減退，動力煤消費旺季特徵有所減弱，動力煤市場供需形勢明顯好轉，動力煤市場價格漲勢趨緩。綜合來看，隨著主產地煤炭產能加快釋放，預計後期煤炭供應有望保持增長，煤炭需求將有所減弱，煤炭市場供需形勢將繼續改善，市場煤價格將有所回落。

【13：20】港股午後高見25186點

恒指午後升幅擴大，最多升470點，高見25186點，成交未及1,000億元。

成份股方面，海底撈表現最好，升逾6%，報32.95元。美團反彈近5%，曾高見262.6元。

50隻藍籌股，只有6隻向下，當中包括金沙（1928）及銀娛（0027），分別跌1.59%及0.66%。

【12：12】恒生指數升423點

恒生指數半日升423點，報26139點，成交896.6億元。恒生科技指數升2.6%，報6728點。內地股市半日向上，上證升0.4%；深證升0.6%；創業板指升0.4%。

騰訊 （0700） 升逾1%；美團 （3690） 升逾5%；阿里巴巴 （9988） 升逾3%；小米（1810）升近2%；網易（9999）揚逾2%。

海倫司（9869）首掛，高見25.75元，較招股價19.77元，高30.2%，午收升18.61%，報23.45元，成交額13.71億元。

【10：45】恒生指數升413點 報26192點

恒生指數升413點，報26192點。恒生科指升173點，報6734點。恒生國指報9377點，升191點。

美國白宮公布，美國總統拜登與中國國家主席習近平通話。兩位領導人就利益交匯的領域以及利益、價值觀和觀點分歧的領域，進行了廣泛的戰略討論。

上證一度升0.64%，高見3716.92點，是2月22日後最高；恒指一度升429點，是8月24日後最大升幅。

【10：09】恒生指數升376點 報26082點

東方海外 （0316） 配股跌近5%，報157.6元。公司發佈公告，2021年9月9日，公司、Faulkner Global Holdings Limited作為賣方及配售代理（即摩根大通）訂立配售及認購協議，據此，配售代理同意促使買方以購買價每股151元購買待售股份，相當於最後交易日收市價165.50元折讓約8.8%。認購事項所得款項總額及淨額將分別約為35.0018億元及34.7763億元。

水泥股造好，海螺 （0914） 升近4%；中建材 （3323） 升超5%，一度破頂高見13.58元；潤泥 （1313） 升超7%。

港交所 （0388） 升近2%，重上500元關口，高見504元，現報502元。

【09：20】恒生指數高開154點

恒生指數高開154點或0.6%，報25870點。恒生科指高開58點或0.89%，報6618點。恒生國指開報9241點，升58點或0.64%。

有報道昨日指內地暫停審批遊戲版號消息，其後晚上改為放慢審批，騰訊（0700）高開2.33%，報491.2元；網易（9999）升3.06%，報138元；美團（3690）亦升1.37%，報252元；阿里巴巴（9988）升1.68%，報1763.7元；快手（1024）漲1.73%，報94元；小米（1810）平開，報23.6元。