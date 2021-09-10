瑞達：2019至20年逾46萬人獲發BNO　調查指港人移民首選英國

近期不少人選擇離開香港，移民到海外。財富管理公司瑞達國際表示，早前透過向英國護照署自由資訊（Freedom of Information）的查詢，得悉2019年及2020年期間，共有463,116本BN（O）獲簽發，數目遠超之前三年的總和。BN（O）護照簽發的高峰期為2020年秋冬季，平均數量為每月50,000份。

公司指，當局統計數字與瑞達國際近期的調查結果一致，調查發現75%的本港理財顧問表示，過去12個月客戶查詢有關離岸投資和移居的數字有上升趨勢，當中客戶計劃移民的首選三大國家分別是：英國（91.7%）、加拿大（50%）和澳洲（41.7%）。

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移民港人須事前作出週詳計劃

瑞達國際（香港）行政總裁季彤（Mark Christal）指出，有意移民的港人必須在事前作出週詳的計劃，特別是英國，因為其稅務複雜，而且屬於高稅率的司法管轄區。審慎的理財規劃是必要的，有助減少沉重的稅務負擔，特別是在全球不同地區持有資產。例如：英國的所得稅稅率最高可達45%、住宅物業的資本利得稅為28%，而其他應課稅資產的資本利得稅則為20%。此外，英國採用不同的稅務年度和法定居民身份測試，如果未能在抵達英國前至少一年開始規劃，稅務安排上會遇上問題。

季彤指，適當的理財規劃能有助計劃移民的人士減輕稅務負擔，例如透過認可的保單持有資產等。由於需要預留時間作出相關的安排，因此他們應該儘早與理財顧問商討有關事宜。」