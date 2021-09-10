國泰成立75周年　推限量精品與飛機迷分享喜悅｜溫多娜手記

國泰航空（0293）今年成立75周年，國泰航空特別為慶祝是次周年誌慶，推出一系列精彩獨特的產品及體驗，與顧客慶祝75年以來連繫彼此的喜悅。

國泰航空特意推出多款限量版珍藏精品。顧客可擁有限量1,000套的75周年飛機模型珍藏版禮盒套裝，每套共有 7 款飛機模型，包括國泰航空首架Douglas DC-3 飛機 Betsy，及機隊的最新成員空中巴士A321neo 客機。

+ 11

另外亦有435套限量版的金屬筆和卡片盒套裝，均由國泰機隊最後一架退役的波音747-400 B-HUJ 客機升級改造，利用回收得來的鋁材製作而成，並刻上獨立產品編號。顧客亦可選購紀念飛機掛牌，每件行李掛牌均採用國泰的波音 777-200 B-HND 客機機身物料精工製成。

國泰航空亦與香港時尚生活品牌「住好啲」(G.O.D)合作，將機組人員的制服回收並升級再造，製作成各種配飾和家居生活精品，包括拼布軟枕套、肩袋包、小手袋及小熊公仔等。

行政總裁鄧健榮表示，國泰航空於過去75年發展蓬勃，取得不凡的佳績。國泰將顧客連繫到更多新航點，接收最先進的新飛機，並不斷優化顧客體驗。另一方面，國泰也經歷了前所未見的挑戰，如全球疫症大流行，影響至今仍未止息。這七十多年的經驗表明，國泰是一個堅靱的品牌。