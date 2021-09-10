中手游擬2023年推「仙劍元宇宙」　官媒此前批評「元宇宙」未成熟

中手游（0302）宣布，擬於2023年推出「仙劍元宇宙」遊戲《代號：世界》，是一款架設於「仙劍奇俠傳」IP世界觀上，高自由度沉浸式的開放世界RPG遊戲。

據悉，該產品定位為覆蓋多設備的跨平台（PC、主機、手機和VR）遊戲，玩家可以不同虛擬身份進入遊戲，在遊戲內遊玩和社交。中手游認為，憑藉仙劍IP上的文化產品布局，玩家共創內容將有機會衍生成為音樂劇、劇本殺、潮玩手辦、大電影和電視網劇等文創作品，甚至是實景樂園等形態，實現虛擬與現實的互通。

不過，近日「元宇宙」（Metaverse）概念成為熱話，更席捲A股市場，相關概念股集體爆發，最終惹來官媒批評。

官媒《證券時報》發文指出，「元宇宙」還處於萌芽階段，各項技術大部分還處於點狀發展的狀態，離「聚點成網」、真正成為一個「宇宙」，還有非常遠的距離。

「元宇宙」概念最早出現於1992年出版的小說《雪崩》，指物理現實、增強現實和虛擬現實三種模式。2018年電影《挑戰者一號》（Ready Player One）生動地將「元宇宙」圖景具象化，電影中打造了一個「綠洲」場景，玩家可通過VR設備在虛擬世界中自由地探索、娛樂和生活。進入類似的遊戲便宛若進入一個「平行世界」，也就是所謂「元宇宙」的世界。