拜登與習近平通話　穆迪料中美經貿關係不變　強監管或令金融脫勾

美國總統拜登與中國國家主席習近平今日進行了通話，為2月以來首次。穆迪分析經濟學家朱顏奇表示，在國家及數據安全等中國難以妥協，環球供應鏈面臨壓力，任何附加關稅將為環球供應鏈帶來更大壓力，亦為環球通脹帶來壓力，綜合這些因素，看不到任何對貿易關係的升級。

美國白宮今日（10日）發聲明指，習近平與拜登進行了廣泛的戰略討論，討論了涉及兩國利益領域，以及兩國在的利益、價值觀和觀點分歧之處。而拜登明確表示，是次討論是美國為負責任地管理美中之間的競爭所做的持續努力的一部分，兩位領導人討論了兩國確保競爭不會陷入衝突的責任。

而據央視報道，習近平強調，中美應該展現大格局、肩負大擔當，堅持向前看、往前走，拿出戰略膽識和政治魄力，推動中美關係儘快回到穩定發展的正確軌道。

內地加強監管或令中美金融方面脫勾

朱顏奇認為，內地近期加強對電商、遊戲及校外培訓等行業的監管，相信會是持久的監管舉措，要求民營企業要調整其商業模式至符合國家利益、國家安全，以及達到共同富裕目標，對民企特別是科技企業帶來新挑戰。

不過，朱顏奇指出，監管措施除了減低企業的盈利能力及股價下挫，企業亦要面對較高離岸及在岸融資成本，內地亦可能要應對更高的青年失業率。

她指出，長遠將會令外資減少流入，以及削弱營商環境，降低中國對外資的吸引力，而中國加強監管亦觸動美國，收緊對中國IPO上市審批，或會導致更多投資限制，可能中美在金融方面脫勾，估計中央將繼續寬鬆政策，以支持經濟增長。