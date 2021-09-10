限完跌再限高！　住建部嚴控新建摩天大廈　擬引入決策責任終身制

內地樓市規管消息不絕！596.5米高的天津117大廈，由「中國第一高度」變成「最高的爛尾樓」後，住建部最新發布《關於加強超高層建築規劃建設管理的通知（徵求意見稿）》，提出各地要嚴格控制新建超高層建築。

不得新建500米以上超高層建築

《徵求意見稿》指出，一般不得新建超高層住宅。城區常住人口300萬人口以下城市嚴格限制新建150米以上超高層建築，不得新建250米以上超高層建築。城區常住人口300萬以上城市嚴格限制新建250米以上超高層建築，不得新建500米以上超高層建築。

資料顯示，香港西九龍私人住宅屋苑「君臨天下」樓高255米，而摩天大樓「環球貿易廣場」﹙ICC）則高484米。

《徵求意見稿》還提出，各地相關部門審批80米以上住宅建築、100米以上公共建築建設項目時，應送當地消防救援機構徵求意見，以確保當地消防救援能力相匹配。

城區常住人口300萬以下城市確需新建150米以上超高層建築的，應報省級住房和城鄉建設部門審查，並報住房和城鄉建設部備案。城區常住人口300萬以上城市確需新建250米以上超高層建築的，省級住房和城鄉建設主管部門應結合抗震、消防等專題嚴格論証審查，並報住房和城鄉建設部備案復核。

批盲目追求高度第一 、 形式奇特

《徵求意見稿》指出，近年來，一些城市攀比建設超高層建築，盲目追求高度第一、形式奇特，脫離實際需求，抬高成本投入，加劇能源消耗，加大安全管理難度。

《徵求意見稿》要求，各地要結合城市空間格局、功能佈局，統籌謀劃高層和超高層建築建設，相對集中佈局。嚴格控制生態敏感、自然景觀等重點地段的高層建築建設，不在山邊水邊建設超高層建築，不在城市通風廊道上新建超高層建築群。不在對歷史文化街區、歷史地段、世界文化遺產及重要文物保護單位有影響的地方新建高層建築，不在老城舊城的開發強度較高、人口密集、交通擁堵地段，新建超高層建築。

實行責任終身追究

各地要充分評估論証超高層建築建設的風險問題和負面影響。特別是超高層建築集中的地區，要加強超高層建築建設項目的交通影響評價，避免加劇交通擁堵。加強超高層建築建設項目的環境影響評價，防止加劇城市熱島效應，避免形成光污染、高樓峽穀風。

各地應嚴格落實政府投資有關規定，一般不得批准使用公共資金投資建設超高層建築，同時，實行超高層建築決策責任終身制，作為重大公共建設項目報城市黨委政府審定，實行責任終身追究。