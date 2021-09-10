SOHO中國賣盤告吹！　稱滿足先決條件進展不足

SOHO中國（0410）早前計劃賣盤予黑石集團（要約方﹚，最新宣布不作出要約，意味賣盤告吹。

公告指，截至今日，概無任何作出要約的先決條件已獲達成。鑒於目前滿足先決條件的進展不足，要約方、承諾方、承諾股東與SOHO中國共同評估了滿足先決條件所需的正在進行中的評估程序，以及在要約時間表內完成該程序的可能性。

各方一致認為無法在最後截止日當天或之前滿足先決條件。各方也一致同意不會推遲最後截止日。

日內一度抽升兩成

SOHO中國今日股價出現異動，一度炒高兩成，高見3.87元，收市報3.5元，升幅收窄至9.38%，成交額約1.87億元。

事實上，本周一（6日）SOHO中國才宣布要約方已提供進一步文件及材料，以回應監管機構關於補充額外信息的要求，而要約方已從中國國家市場監管總局獲悉審查工作仍在進行。要約方已被進一步要求提供更多信息供監管機構審查。目前不確定審查程序將於何時完成。

SOHO中國大股東潘石屹。（視覺中國）

減價賣盤 仍難避監管阻撓

SOHO中國部署賣盤良久，去年3月時則有傳黑石集團計劃以6元私有化，集團亦確認與海外金融投資者洽談，以探討進行戰略合作可能性。結果，今年6月SOHO中國宣布獲黑石集團以現金要約方式收購公司全部股份，收購價格為每股5元，總額最高涉236.58億港元。

要約公布後，SOHO中國股價一度抽升至4.78元，惟其後股價節節向下，7月29日更低見2.6元，較要約價低出48%。及後，集團更於8月初宣布，於8月3日黑石集團收到中國國家市場監管總局於8月2日簽發的通知，對黑石根據《中國反壟斷法》提交的申報正式立案審查。最終，在無法滿足先決條件之下，交易今天正式告吹。

回顧2019年10月下旬，SOHO中國傳出計劃出售京滬8個主要地產項目，涉及500至600億元人民幣。董事長潘石屹當時被指其出售資產跑路，而他當時回應指全都是謠言，「千萬不要相信謠言，我現在拿的是中國護照，第二，房子建在這裏，我是帶不動的，所以說我跑了，都是謠言。」