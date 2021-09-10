恒大財富傳向理財產品持有人延遲兌付　許家印：遇困難仍儘早兌付

《REDD》引述消息人士報道，從3位持有中國恒大（3333）理財產品的持有人方面得知，恒大周四（9日）對散戶投資者持有的到期理財產品發布臨時償付計劃。

報道指，當中持有10萬元人民幣以上的散戶投資者，償還期延長2至4年並將分期付款，明年將為首次付款期。持有不超過10萬元人民幣的散戶投資者，則應在周四獲得全額兌付。

日前，內地社交平台上傳出恒大旗下投資理財服務公司「恒大財富」爆雷消息，有購買料相關理財產品的網友表示，9月8日到期的理財產品仍未兌付；亦有自稱是恒大員工的網友指，恒大逼迫員工購買公司理財產品的內幕；更有大批投資者湧向當地恒大辦事處，要求立即兌付其理財產品。

許家印：確保所有到期的財富產品儘早全部兌付

恒大集團創辦人許家印今日（10日）在恒大財富專題會上明確表示，要確保所有到期的財富產品儘早全部兌付，一分錢都不能少。

許家印表示，目前恒大遇到了前所未有的困難，但公司的基本面沒有改變，恒大還是原來那個恒大，年銷售規模7000億的基本面沒有改變。接下來恒大各級領導幹部要帶領全體員工，全力復工復產，全力保交樓，全力做好銷售，恢復正常經營，亦是恒大財富產品兌付的最大保證。

許家印指出，「我可以一無所有，但恒大財富的投資者不能一無所有，兌付過程中，一定做到公平公正，不允許任何人搞特殊化，以前沒有發生過、今後也絕不會發生，要按既定的兌付方案千方百計爭取比計劃提早兌付」。