跨境理財通｜金管局劉應彬︰料逾20間銀行參與　涉200隻理財產品

粵港澳大灣區「跨境理財通」正式啓動，金管局預計，待銀行完成準備工作及報備後，即可正式通過跨境理財通進行跨境投資。換言之，銀行在10至11月份已可以開展跨境理財通業務。

可視為政策上的突破

金管局副總裁劉應彬表示，隨着跨境理財通開通，將為業界開拓龐大的客源，本港人口約700萬，大灣區人口高達7,000萬，本港資產財富管理業的腹地將擴大逾10倍。資料顯示，大灣區佔全國人口約5%，但本地生產總值（GDP）高達1.6萬億美元，相當於全國GDP的12%，佔全國「高淨值家庭」更超過20%。

跨境理財通可視為是政策上的突破。他解釋，今次是首個專為個人投資者而設的「互聯互通」機制，提供正式和快捷的渠道，讓個人投資者可直接跨境開設和操作投資戶口。

跨境理財通除了便利個人投資者外，國際金融機構亦可透過與內地伙伴金融機構合作，無需於內地設點及額外申請內地牌照，便可進入大灣區零售市場，為跨境客戶提供服務，把握大灣區發展機遇。

金管局副總裁劉應彬表示，隨着跨境理財通開通，將為業界開拓龐大的客源。﹙梁鵬威攝﹚

或循序漸進引入見證開戶安排

劉應彬表示，目前超過20間本地銀行表示有興趣開展理財通業務，初期料逾20間或以上銀行參與。至於產品方面，料有約200隻理財產品符合資格，可供「南向通」客戶購買，相信款式已經非常足夠。

在開戶流程方面，在「南向通」下，內地投資者可以通過見證方式開設投資賬戶。在「北向通」下，本港投資者則需按照現行法規安排，需要親身前往內地開設投資賬戶。

劉應彬指，了解到業界對見證開戶有強烈訴求，正與內地當局商討方案，未來可能以試點形式，循序漸進引入見證開戶安排，若有進一步消息，將會適時公布。

理財通容許兩地銀行以執行模式進行交易，即執行客戶的投資指示，而不可提供投資建議。﹙資料圖片﹚

未來會加強投資者教育工作

跨境理財通籌備多時，劉應彬表示，開展理財通主要是基於幾項原則，包括充份考慮居民實際需要、屬地管理、循序漸進風險管理，以及保障投資者利益。

劉應彬續指，未來會加強投資者教育工作，希望理財通做得「穩打穩札」，整件事情才能走得更遠。

在銷售安排上，跨境理財通首階段只涵蓋由銀行銷售風險較低、相對簡單的理財產品，較適合透過「只執行交易」模式進行銷售。換言之，理財通容許兩地銀行以執行模式進行交易，即執行客戶的投資指示，而不可提供投資建議。

金管局助理總裁區毓麟補充道，惟根據屬地原則，若「南向通」客戶身處香港，銀行可如常提供投資建議。