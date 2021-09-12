SOHO中國賣盤不成　股價走勢早已露玄機！｜鄭昆侖

9月10日黃昏時段，美資資產管理巨企Black Rock宣佈停止收購中國房地產企業SOHO中國（0410）。有趣的是，由於早上中美領導人（習近平跟拜登）通電話令全日大市氣氛改善。SOHO中國亦一度升至3.78元的水平，而且全日上升9.4%至3.5元。儘管如此，股價其實已遠低於6月份的4.78元水平（Black Rock之前提出的收購價為5.0元）。

Black Rock收購SOHO中國只是一場大龍鳳？

某程度市場一直對整個交易能否成事其實有保留，因此股價自從6月中以來一直走下波。或許投資者一直在沽貨、沽空。

換過角度去看，Black Rock有可能根本沒有興趣收購SOHO中國。

以Black Rock這個水平的機構投資者，應之不至笨到不知道中國近幾年限制資金外流的政策大方向。換句話說，假若將SOHO中國全購，將來想套現離場難度應該不少。

再者，在中國大陸的房地產資產近年涉一個潛規則。除了北上廣深等大城市之外，其他地方的樓市幾乎沒有流動性。近年內地人集中炒賣的房地產資產大多數是集中一幾大城市。只不過，最新的發展是，即使是北上廣深也存在限沽的政策。所謂的高樓價情況有可只是「有價冇市」 。

長話短說，Black Rock並不像完全不知道全購SOHO中國的結構性風險。

由於SOHO中國近幾年的企業作風比較上低調，也沒有大幅舉債投地發展，因此股價表現在2015至2019年遠不及中國恒大（3333）、融創中國（1918）、碧桂園（2007）等等進取型內房股份。那當然，在Black Rock提出全購之前，SOHO中國近年的市場成交量亦偏低。

沽貨要財技配合

對於市交量不大的資產，欲大手沽貨，高超的財技應該是有需要的。

如果有公司提出收購某房地產企業，炒起股份之後，房企相關的靈魂人物在離岸市場沽空股份，又或者是買入些對沖工具。就是這樣，相關人仕可以在相對高的股價水平鎖定一定的財務利益。由於島的監管機構的主要影響力僅限於該島，因此，在境外發生了甚麼事情，公眾人士可能不會知道。

上述故事當然只是虛構，要成事難度不少。如有類同，純屬巧合。

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