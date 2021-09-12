跨境理財通｜陳茂波：為推進人民幣國際化提供有利空間

上周五（10日）有兩個關乎香港的重大政策出台，分別為粵港澳大灣區跨境理財通（「跨境理財通」）的實施細則，及深化前海深港合作區改革開放方案。財政司司長陳茂波今日（12日）網誌表示，香港金融市場發展一直有著獨特的優勢，透過閉環式渠道、讓國際與內地的資金可跨境投資，探索投資機遇的同時力求風險可控。

從滬港通、深港通、債券通北向交易到基金互認，再到「跨境理財通」，將這互聯互通渠道，從股票、債券、基金，擴展至經由銀行銷售的合資格理財產品。

陳茂波認為，對金融機構而言，理財產品的銷售市場頓時顯著擴大。因為大灣區是內地經濟發展最蓬勃、累積財富最龐大的市場。而香港是亞洲最大的私人財富管理中心，全球排名僅次於瑞士。香港金融產品的種類繁多且組合豐富，可服務內地居民不同的投資及風險管理的需要。這是南向通的潛力所在。北向通也為港澳居民開拓了直接投資內地理財產品的渠道，豐富投資者的選擇。

上周五粵港澳大灣區「跨境理財通」啓動儀式。（陳茂波網誌）

他認為，「跨境理財通」發揮兩大作用，包括利用一國、兩制、三個貨幣體系的獨特優勢，將在岸與離岸市場的進一步深化、融合，並相互促進發展，讓整個灣區內的金融體系與法律制度即使不同，卻仍然可以提升互聯互通的範圍與層次，令區內的金融要素更便捷的流動；在區內經濟體量增加的同時，金融能更好的支持實體經濟發展；讓大灣區建成國家開放型區域創新共同體。朝著這方向推進，大灣區有望逐步成為國家連接經濟金融體系內循環與外循環之間的重要紐帶。

其次，「跨境理財通」為穩步審慎地推進人民幣國際化提供有利空間。對促進大灣區的個人投資便利化，及灣區內的個人資本項目可兌換，提供風險可控的試驗空間。

前海方案勾劃香港長遠發展新藍圖

至於上周公布的前海方案，陳茂波指，前海方案是國家發展戰略，亦關乎到香港未來的繁榮發展，潛藏無限機遇。透過相互協作、協同發展才能抓緊國家發展帶來的新機遇；只有透過區域用地的擴容，才能讓更多產業有發展的空間；也只有透過合作才能將香港的優勢產業做大、支柱產業做強。調較視角，才會看見新版圖。

在戰略定位上，陳茂波指，橫琴方案強調的是粵澳發展一體化，透過深度合作促進澳門產業適度多元發展。前海方案側重粵港澳協同發展，以制度創新為核心，推動跨境的規則銜接、機制對接，豐富協同發展的模式。

在產業發展方面，陳茂波又指，橫琴合作區將重點發展四大新產業，前海則是擴大服務領域開放，加快科技發展體制機制改革創新，聚焦打造國際一流的營商環境。另外，前海亦令香港的發展空間大、產業提升動力增強、青年人有更寬廣的發展平台。