堃博醫療（2216）今招股　專研肺病醫療　入場費9444元｜新股IPO

堃博醫療（2216）今日正式招股，全球發售8,935.5萬股，當中香港公開發售佔一成，招股價介乎17.2元至18.7元。一手500股，入場費9,444元，今日起至周四接受認購，預計下周五（24日）掛牌。高盛及海通為聯席保薦人。

堃博醫療主要從事開發介入呼吸病學產品的醫療器械公司，在中國和全球範圍內提供創新型肺部疾病解決方案。公司利用專有的全肺抵達導航技術，開發了一款包括導航、診療的綜合介入呼吸病學平台，通過提高肺癌及慢性阻塞性肺病的診療效果解決了現有診療模式的痛點以及大量未得到滿足的肺病醫療需求，目前有17種產品及處於不同開發階段的主要候選產品。

以發售價中位數17.95元計算，公司預計集資所得淨額為14.88億元，當中49.9%將用於其核心產品，包括為InterVapor及RF-II正在進行及計劃的研發和商業上市提供資金；18.5%分配予其他產品及候選產品；9.2%用於為繼續擴大生產廠房的生產線；13.2%用於為通過潛在收購持續擴大產品組合；9.2%用於營運資金及其他一般公司用途。

截至2020年全年，公司去年收入錄得325.9萬美元，按年減少近六成；股東應佔虧損錄得4,823.7萬美元，按年擴大近五成；non-IFRS經調整虧損則為1,905.8萬美元，按年多蝕8.8%。