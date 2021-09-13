恒指早段跌逾400點　恒大系全線下挫　思摩爾曾插逾18%｜持續更新

美股上周五三大指數均下跌，恒指上周六夜市期指收報25963點，跌178點，較上日恒指收市低水243點；亞太區股市今早靠穩，「黑期」今早最新挫逾兩百點，在25900點附近，料港股今早低開且下試26000點。



【09:40】恒指早段跌逾400點

恒生指數最新跌412點或1.58%，報25793點；恒生科指報6599點，跌148點或2.2%。

恒大系下跌，恒大（3333）跌逾4.4%，恒大物業（6666）挫3%，恒大汽車（0708）跌4.8%；恒騰（0136）插2.7%，報3.2元。

思摩爾 （06969） 曾挫逾18%，34.05元，現報34.6元，仍跌逾16%。

【09:20】港股三大指數低開

恒生指數低開320點或1.22%，報25885點；恒生科指低開99點或1.48%，報6648點；恒生國指報9258點，跌128點或1.37%。大市成交額暫為23.28億元。

科網股上周五反彈，今日普遍回吐。騰訊（0700）低開2.04%，報480元；公司上周五收市後公告再度回購21萬股公司股票，耗資約1.02億港元；美團（3690）低開3.16%，報251.2元；阿里巴巴（9988）插3.8%，報161.5元。

其他相關股，網易（99999）微跌0.38%，報137.2元；快手（1024）跌1.9%，報95.6元；嗶哩嗶哩（9626）亦跌1.3%，報650元；百度（9988）挫1.3%，報160元；京東（9618）跌1.93%，報315元。

滙豐（0005）開跌1%，友邦（1299）跌0.6%，平保（2318）挫1.5%，報59.1元。

廣汽集團（2238）低開1%，報9.28元；其公司公布首8個月汽車銷量132.9萬輛，同比增長11.80%。