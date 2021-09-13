美股高位回吐　港股考驗二萬六關　科網再有監管｜財經評論

港股於二萬六關穿梭，惟美股上周高位回吐，拖累恒指夜期跌逾200點，今看能否企穩二萬六關，下級短線支持為9月9日的低位25624點。



中央紀委國家監委最新在網站發文表示，下一步，市場監管部門將有力有序強化競爭監管，堅決反對壟斷、防止資本無序擴張，着力規範平台經濟競爭秩序，營造公平、高效、有序的市場競爭環境。

內地監管未停，並力促互聯網企業開放互通。內媒報道，工信部在上周召開「屏蔽網站鏈接問題行政指導會」，提出有關即時通訊軟件的合規標準，要求限期內各平台必須按標準解除屏蔽，否則將依法採取處置措施，有消息指限期為本周五（17日）。據指，當天參會企業包括阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、小米（1810）、百度（9888）、網易（9999）、字節跳動、華為、陌陌（MOMO）等。

另外，中國據報正尋求分拆阿里巴巴旗下螞蟻集團的支付寶，有指內地監管機構已勒令螞蟻集團將貸款業務花唄及借唄的後端與其他金融業務分開，並成立一個獨立應用程式。 報道又引述知情人士指，上述計劃還將讓螞蟻集團的用戶數據轉移至一間新的信用評分合資公司，該合資公司的大量股權由國企持有，而螞蟻會持有當中的35%。阿里股價仍在低位徘徊，上周五收報167.9元。

中國據報正尋求分拆阿里巴巴旗下螞蟻集團的支付寶，將貸款業務花唄及借唄的後端與其他金融業務分開，並成立一個獨立應用程式。（視覺中國）

恒大許家印保證不走數 雅居樂澄清無賣盤

市場對內房股債務憂慮不斷。根據貝殼研究院統計，上半年已違約的房企就有12間，金額近200億元人民幣，今年房企到期債務規模將達1.28萬億元，是2019年至2023年間的償債高峰。

恒大（3333）旗下投資理財公司「恒大財富」傳出「爆煲」後，上周五舉行專題會，集團主席許家印現身回應，揚言會確保所有到期「恒大財富」理財產品盡早全部兌付，一分錢都不能少，聲稱「我可以一無所有，但恒大財富的投資者不能一無所有！」。恒大股價今年累跌75%，跌至3.6元水平。

另外，上周突傳雅居樂 （3383）傳被保利發展（滬：600048）收購，雅居樂發通告澄清，經向控股股東查詢，獲確認該謠言亳無根據，同時已向公安機關報案，並被受案調查。

恒大主席許家印揚言會確保所有到期「恒大財富」理財產品盡早全部兌付。

美股高位回吐 道指標普連跌五日

美國民主黨參議員建議向企業回購股份徵稅2%，加上，多間華爾街大行均出來唱淡美股，當中包括摩根士丹利、高盛及美銀等。美股三大指數上周五以近全日最低收市，道指連跌271點，報34607點，標普500指數跌約0.8%，報4458點，兩者同樣連跌五日，而納指則跌近0.9%，報15115點。

本周數據焦數落在美國周二出爐的消費物價指數（CPI），市場料核心通脹會繼續維持在4.3%的高位，而中國於周三（15日）將公布「三頭馬車」經濟數據，即是消費、固定投資及工業增加值數據，三項數據上月全遜市場預期。