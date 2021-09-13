大灣區航空料未能如期啟航　順豐王衛上月辭任公司董事

原定今年第四季啟航的大灣區航空，近日有傳計劃需要「Delay」。據報，大灣區航空的牌照申請，由於國泰﹙0293﹚提出申述，空運牌照局將於12月底召開閉門聆訊，意味今年難見大灣區航空於香港上空航行。

值得注意的是，有本地傳媒報道指，去年底加入大灣區航空董事局的順豐創辦人兼董事長王衛，今年8月中已經辭任董事一職。《香港01》亦翻查公司註冊處文件，確認王衛於8月18日已辭任公司董事。

《明報》向大灣區航空創辦人、有「深圳李嘉誠」之稱的富豪黃楚標查詢有關王衛辭任董事一事，惟他拒絕回應。

黃楚標就王衛辭任公司董事一事，未作回應。﹙資料圖片﹚

董事局「星光熠熠」

根據公司註冊處文件顯示，現時大灣區航空董事除了黃楚標、其妻子黎慧群、大舅李治民之外，其餘人馬可謂「星光熠熠」，包括前機管局行政總裁許漢忠、前保安局局長李少光、現任立法會主席梁君彥、港大校委會主席李國章，以及前國泰航空行政總裁、現任大灣區航空行政總裁丘應樺。

至於與李國章、梁君彥等人於去年12月10日同時加入大灣區航空的王衛，事隔不足一年已告離職，任期僅約9個月。

正申請104條航線

大灣區航空近日繼續「招兵買馬」。該公司行政總裁丘應樺8月底曾向本地傳媒表示，至今為止已招聘了大約20名艙務員，並正進行培訓，預計於今年底前增至60名，而明年更將會增加至200名。機隊規模方面，公司將於今年引入3架波音737-800型號飛機，並預計在2022年將會增加至10架波音737-800飛機。

丘應樺亦透露，公司旨在為區內城市提供優質航空業服務，正待政府審批，已申請了104條航線，主力內地及亞洲熱門城市，包括北京、上海、東京、大阪、新加坡等。