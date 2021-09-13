麥當勞無脆香雞翼賣　貨期延遲食品供應不穩　業界靠三招應對

受新冠疫情影響，航運至今未完全恢復，影響供全球供應鏈！麥當勞於年內，先後公布薯餅及脆香雞翼，因船期問題影響食品的正常供應！更甚的是，疫情未受控，有航運業界人士估計，極端情況或持續至2022年初。面對如此困境，本地餐飲業界亦只靠三招應對，盡量保持食物正常供應。



疫情影響下各國封關，影響了人口流動之外，貨運供應鏈亦大受影響，早前香港麥當勞就在其Facebook內表示，不穩定國際航運影響全球供應鏈，結果脆香雞翼主要原產地泰國之船期有所延誤，供貨受影響，以至部分餐廳的脆香雞翼開始陸續售罄，要靠「麥炸雞」做「替補」。

脆香雞翼並非首個「受害者」，年初麥當勞便指出，因美國船期問題導致薯餅供應較緊張；而上月台灣麥當勞亦一度沒法供應薯餅。

麥當勞9月11日突然宣布，脆香雞翼將視乎分店的供應，於未來數天陸續缺貨。（Facebook截圖）

貨櫃運費突破2萬美元

造成這個局面，與新冠肺炎疫情在全球持續傳播，導致部份港口遭到當地政府封閉，大量貨櫃班輪無法進入港口上落貨有關，貨櫃、貨船供應短缺下，據《路透社》報道，由中國到美國，每40呎貨櫃運費已突破2萬美元。

報道引述海事諮詢公司Drewry供應鏈顧問業務主管達馬斯（Philip Damas）稱，航運業者目前正收取正常價格4至10倍的運費，三十多年來都沒有見過這種情況，估計「極端運價」或持續至2022年初。

據《路透社》報道，由中國到美國，每40呎貨櫃運費已突破2萬美元。﹙資料圖片﹚

「延遲運輸問題沒有地域性」

從大環境去看，運輸時間長、成本高，是短期內難以解決的問題，但餐飲業界面對的，又是否只有個別產品缺貨呢？

稻苗學會會長、敘福樓（1978）集團主席兼行政總裁黃傑龍接受《香港01》訪問時表示，以日本食品為例，疫情前每日有十多班航班來往兩地，日本貨物運送時間約需一天，「福岡、鹿兒島、北海道等農產品亦能直接從當地機場直運香港，疫情前可以今日訂貨，明天便到貨香港。」

惟疫情下，日本與香港航班幾乎只是維持每日一班，令運輸時間與成本相對提高；海運亦一樣，黃傑龍指，各國的檢疫措施，尤其是內地的較為嚴格，如有確診個案整個碼頭都要受檢測，船期便可能會停止1至兩星期，「基本上延遲運輸的問題是沒有地域性。」

黃傑龍稱，業界多數以三招去應對。（資料圖片）

至於金百加集團主席、香港餐飲聯業協會會長黃家和受訪就表示，部分急凍食品（海產及凍肉）、奶類製品、五穀雜糧、罐頭及乾菓等，試過缺貨近兩個月才再次有供應。

惟除船運外，亦有其他因素影響食品供應，「巴西牛肉因為瘋牛症而短缺，將會影響香港的供貨，業界或會從澳洲、加拿大等國家進口牛肉。」他指，即使有替代品，亦未必能回復以往供應數量，加上從這些國家進口肉類的價格來亦比較昂貴，短缺情況下價格更會上升不少，因此牛肉產品未來在香港亦有很大機會加價。

三招應對貨期延遲問題

貨期延遲已非新鮮事，企業又會如何去應對呢？黃傑龍指，業界用以下三招去應對相關情況，以減低對餐廳運作的影響。第一是提早訂貨，「以往即使從日本訂購的貨物是以航運送到，時間大約只是1星期，現在會預先在2至3個月訂購食品，以防突發情況的出現；至於叙福樓則主要經海運來港，因成本較易控制。

其次，集團的物流中心會盡量儲存大量食品；而為免價格大幅波動，供應商會跟進口商協調價格，業界也會用期貨方式，提早鎖定價格，「未必每次都會加價，都盡量跟供應商簽訂較長合約，如3個月、半年等，以鎖定價格。」

黃傑龍表示，業界亦會用期貨方式，提早鎖定價格。（資料圖片）

敘福樓旗下有不少品牌屬日式餐飲，若果供應鏈問題進一步惡化，又會否考慮使用其他地方的產品取代？黃傑龍表示，選擇貨品只考慮味道、質素及成本問題，即使某國家、某貨品短缺，並不代表會使用其他的貨品替代。

他強調，現時並不是某個國家停止供應，只是某類貨品船期延遲。「香港是國際性的航運及貨運中心，你買返同樣國家都好多選擇，你只需要考慮味道及成價錢問題。」