FamilyMart計劃至2024財年開設千家無人便利店

據《財聯社》援引消息人士的話報道，FamilyMart（全家）計劃在2024財年（截至2025年2月底）結束前，開設約1,000家無人結算便利店。

儘管目前日本國內便利店市場已經飽和，但全家的目標是利用門店網絡促進業務增長。全家是日本伊藤忠商事株式會社子公司。由於無人結算便利店的運營成本較低，且所需空間較小，所以全家主要將把這類店鋪開設在零售店較少的人煙稀少地區，以及火車站門口。

據報道，天花板的攝像頭和貨架上的傳感器能讓無人結賬系統識別顧客挑選的商品，顧客通過專用終端為選購的商品付款。全家決定在東京門店測試該系統後，全面推廣這類便利店。

2021年3月底，全家和初創公司TOUCH TO GO在東京開設了第一家無人結算便利店Famima ，該門店只有一名員工負責補貨。該門店無人結算系統只需要顧客拿好商品、在出口處的顯示屏掃碼確認、付款後就能完成購買流程。如果收銀台自動顯示的商品清單有誤，購物者可以自行更正或撥打客服熱線尋求幫助。

據悉，無人結算便利店的初期成本相對較高，部分原因是需要安裝攝像頭和傳感器。但與傳統門店相比，其運營成本可以大幅降低：人工成本會較低，因為只需要人工接收訂單，派送貨物並整理貨架。

全家並不是唯一推進無人結算便利店的公司，亞馬遜、7-11和Lawson也都在加速測試無人支付系統的應用。像20世紀70年代早期條形碼的引入一樣，這種無人結算技術對零售業可能將產生了深遠影響，而新冠疫情將或將加速這種趨勢到來。

7-11等亦已引入無人結算便利店

亞馬遜上周宣佈，公司無人收銀技術——拿貨即走（Just Walk Out）將於2022年登陸旗下全食超市。

亞馬遜稱，2022年將在旗下兩家新開業的全食超市引入這種無人收銀技術。其中一家位於華盛頓特區，而另一家位於加州洛杉磯富人區謝爾曼奧克斯。當無人收銀技術部署完成後，顧客既可以選擇使用收銀員或自助機等傳統結賬方式，也可以選擇拿貨直接離開商店，使用新技術自動結賬。