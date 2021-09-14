恒大：料9月賣樓收入續大幅下降　負面報道嚴重影響準買家信心

中國恒大（3333）今早發公告，預計9月物業合約銷售持續大幅下降。集團指，9月通常是中國房地產行業物業合約銷售高峰，然而由於對集團的持續負面新聞報道嚴重影響潛在購房者信心，公司預期9月銷售持續大幅下降，導致集團銷售回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。

有關緩解流動性的問題，集團正積極接觸潛在投資者，商討出售本集團成員的權益，以及其他資產。惟目前出售集團成員的權益尚未取得重大進展，集團正積極接觸多家潛在投資者，商討出售恒大汽車（0708）及恒大物業（6666）部分股份，同時考慮為公司及其他附屬公司引入新投資者。截至今日，集團尚未與投資者簽訂任何有法律效力的協議，是否能實現上述出售尚有不確定性。

截至今日，中國恒大仍未與投資者或買家就出售中國恒大中心簽訂任何有約束力的協議。

至於有關出售中國恒大香港總部大廈中國恒大中心，公司正積極接觸潛在買家，商討出售事宜，惟截至今日，集團尚未與投資者或買家簽訂任何有約束力的協議，不能保證能夠簽訂出售協議。

恒大又補充，旗下兩家子公司未能按期履行為第三方發行理財產品提供的擔保義務，相關金額約為9.34億元人民幣。公司正在積極與發行人和投資人進行協商以期達成一致同意的還款安排。

考慮到上述改善流動性的困難、挑戰及不確定性，恒大無法保證繼續履行有關融資及其他合同下的財務義務。如果公司未能履行擔保或其他到期債務的義務，且無法與投資人或債權人達成延期還款或其他替代方案，可能導致現有融資安排下的交叉違約，並可能導致相關債權人要求債務加速到期。這將對集團業務、前景、財務狀況及運營結果造成重大不利影響。

另外，董事會宣佈，已聘任華利安諾基（中國）有限公司及鐘港資本有限公司為集團聯席財務顧問。聯席財務顧問會與公司共同評估公司目前的資本架構、研究流動性情況、探索所有可行方案以緩解目前的流動性問題，爭取儘快達成對所有利益相關方最優的解決方案。