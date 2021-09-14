新東方關閉K12在線教育業務　CEO：要去山區支教　為共同富裕貢獻

在雙減政策下，各個教育機構都開始大調整。消息稱，新東方在線旗下K12業務「東方優播」已決定關閉，並全面啟動學員退費和員工裁退補償工作。

《每日經濟新聞》報道，新東方副總裁、東方優播CEO朱宇也發布朋友圈稱，新東方在線已決定全面關閉旗下K12業務東方優播，並已全面啟動學員退費和員工裁退補償工作。公司目前資金充裕，預計將在10月之前完成退費和裁員工作。而朱宇本人則計劃前往山區支教，為共同富裕做貢獻。

消息傳出後，周一新東方在線（1797）的股價盤中不斷下挫，最終收於4.75元，下跌14.57%，總市值47.53億元。新東方（9901）下跌7.91%，收於16.06元。

「東方優播」關閉啟動退費

公開資料顯示，東方優播成立於2016年7月，由新東方集團與新東方迅程（即新東方在線）共同投資成立，主要以K12階段小班互動直播課為核心業務。

根據報道，東方優播是內地最特殊的一家K12在線教育公司，其只在三四線城市和縣城線下招生，採取本地化編班和教材，由位於北京或武漢師資基地的老師在線直播授課。目前內地只有東方優播採取這種模式。新東方的在線教育產品遠遠落後於其他頭部教育公司，因此，發展迅猛、模式獨特的東方優播被稱為「新東方最成功的在線教育業務」。

根據新東方在線發布2021財年財報顯示，報告期內，新東方在線的K12課程付費人次按年增加66.8%，東方優播課程付費人次按年增加102%，截至2021年5月，東方優播已進入中國27個省的273個城市。

據《21世紀經濟報道》報道，東方優播此前已在部分城市實現盈利，其模式也已進入成熟期，但「雙減」讓其戛然而止。東方優播CEO朱宇告訴21世紀經濟報道，關停原因在於「滿足不了無境外資本的要求」。

「雙減」政策規定，外資不得通過兼併收購、受託經營、加盟連鎖、利用可變利益實體等方式控股或參股學科類培訓機構。

也就是說，已經上市的學科類校外培訓業務要麼剝離出上市公司，要麼退市。據21世紀經濟報道，知情人士表示，對於為何不將東方優播剝離出上市公司繼續運營，「是新東方集團認為不好操作」。

啟信寶訊息顯示，東方優播是北京新東方迅程網絡科技股份有限公司的全資子公司，新東方迅程是新東方在線的運營主體。但新東方在線2019年採取VIE架構在香港上市，新東方迅程被上市主體新東方在線科技控股有限公司協議控制，後者註冊於開曼群島。

機構看法分歧

值得注意的是，目前市場對於教育股前景的看法仍有分歧。花旗認為，校外培訓行業的低谷尚未過去，監管部門計劃對學科類校外培訓制定收費標準和浮動幅度，反映政府的監管決心，相關公司的定價或盈利能力將明顯受限，因此對教育板塊仍然維持謹慎態度，並給予新東方在線「出售」評級。

國信證券則認為，隨着市場情緒企穩和「雙減」政策的逐步落實，教育培訓機構開始謀求轉型，教育股跌幅收窄，未來市場將關注機構轉型方向和相應預期來尋找股價支撐點。

有觀點認為，「雙減」並不意味着教育行業從此就再無機會了。政策壓力下，頭部教育機構紛紛謀求轉型，新東方此前密集成立新公司，囊括中小學校外託管服務、教育諮詢服務、口才、體育、美術、音樂、藝術考級等素質培訓課程。

此外，今年以來，中國政府對於職業教育多次發聲，推動職業教育與就業有效銜接。東吳證券認為，職業教育和高等教育目前是教育行業裏面受政策風險較小的細分賽道，屬於政策鼓勵的方向。隨着中國對於高素質，技能型的人才的需求越來越大，職業教育也將迎來高速發展的時期，未來或將出現更多的政策利好，行業估值也有望修復。