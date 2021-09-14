中國遊戲業收入盈利「雙殺」　增長全面跳水

從廣東省遊戲產業協會獲悉，2021年上半年，中國遊戲公司收入增長全面跳水。受去年同期疫情因素帶來高基數的影響，遊戲公司普遍出現營收淨利雙殺，尤以三七互娛、世紀華通、完美世界三家大企業最典型。

中國《深圳商報》報道，據統計，中國59家遊戲上市公司當中，超五成公司營收增長率按年下滑，18家公司出現虧損。業績數據乏善可陳，資本市場也隨之低落。

上半年，三七互娛和完美世界股價分別下跌22%和19%。曾在去年7月份市值衝上千億規模的三七互娛和世紀華通，今年年中市值也雙雙腰斬。

據統計，59家遊戲上市公司的中報數據，26家公司營收增長率為正，33家公司營收增長率為負。收入增長率下跌超10%的上市公司22家，包括遊族網絡、完美世界、巨人網絡、創夢天地、心動等。

遊族網絡負責人表示，公司營收下降主要源於減少廣告投放和新品上線時間調整。

完美世界則表示，遊戲業務處在品牌升級和產品創新迭代的過渡階段，階段性因素使得遊戲業務收入及淨利潤按年下降；此外，關停部分表現不達預期的海外遊戲項目最終產生一次性虧損約2.7億元。

另外，個別公司實現了逆勢增長，如吉比特、神州泰嶽（殼木軟件）、中手遊等。上半年，吉比特營收按年大漲69.41%至23.87億元；神州泰嶽的遊戲業務收入（殼木軟件）按年大漲58%至16.15億元。

中手遊依靠遊戲發行業務貢獻大部分收入，上半年這方面收入按年微增2.4%至15.25億元。同時，遊戲開發收益按年大漲156.8%至5.67億元，知識產權授權收入按年暴漲2012.6%至0.88億元。

據介紹，淨利潤數據方面，上半年中國31家公司按年下滑，星輝娛樂、惠程科技以及藍港互動下滑幅度排名前三。18家公司出現虧損，虧損金額合計達32.12億元。

上半年，B站銷售和研發費用按年翻倍，遊戲業務收入24億元，按年微漲0.17%。

據統計，上半年中國16家遊戲公司銷售費用按年增長超50%，10家公司銷售費用同增超100%。