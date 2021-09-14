港出口指數終止5連升　最新跌9.7至39　商家普遍看淡聖誕銷情

受近日新冠變種病毒肆虐影響，本港出口指數在連升五季後回軟，下跌9.7點至39，低於50的盛衰分界線，重返今年首季水平。

香港貿發局研究總監關家明稱，疫情反覆加上運費趨升，削弱港商在短期內的出口信心，僅有20.2％的受訪港商預期今年聖誕銷售額會上升，其餘近八成認為與去年相若或減少，下跌幅度普遍少於30％。他又指出疫情持續及全球需求疲弱仍會是影響香港未來半年出口表現的關鍵。

服裝業對出口前景最不樂觀

此外，所有行業及市場子指數下滑，亦反映港商對未來數月出口前景存疑，尤其看淡聖誕這個傳統消費旺季的銷情。香港貿發局經濟師嚴穎彤則指，玩具行業表現稍好，跌1.1點至44，而服裝業對出口前景最不樂觀，跌7.2點至36.1。

貿發局指，港商最普遍遇到的問題是，買家減少訂貨量或取消訂單、物流配送受阻及運輸成本上升。（資料圖片）

疫情對本港出口有利有弊 港商積極拓內地市場

目前，港商最普遍面對的困難是，買家減少訂貨量或取消訂單、物流鏈受阻，以及運輸成本大升，除此次外，廠商在採購原材料或零部件時遇到阻礙，這意味著供應鏈有機會受到影響。

相反，有9.3%受訪港商表示疫情有利其出口業務，最主要由於產品需求上升，尤其是電子和玩具。因為疫情下促使很多企業加快數碼化轉型，拓展電子商貿及進行供應鏈重組，從而帶動企業在電子產品及零部件方面的投資。

面對種種挑戰，港商普遍採取的營商策略包括開拓內地市場（47.9%）、拓展網上銷售（45.8%）及開發新產品種類（44.9%）。此外，有更多港商積極分散銷售至海外市場，當中以歐洲及東盟國家為主。