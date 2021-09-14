卓悅與華潤資本就業務合作訂不具約束力框架協議

卓悅控股（0653）旗下卓悅科技，與華潤資本管理旗下China Resources Capital就業務上合作，訂立不具法律約束力合作框架協議。

公司指出代表協議雙方的初步共識，而可能的業務合作須待協議雙方訂立正式合作協議方向落實。

根據框架協議，卓悅科技與China Resources Capital一致同意推動協議雙方的全面合作，實現資源分享及優勢互補，包括共同發起合作項目，作為推動China Resources Capital與卓悅在產業創新﹑科技發展的合作基石。打通雙方的創新中心及創業孵化器業務，貫通大灣區資源引流嫁接，實現產業﹑項目﹑技術﹑產品的引流落地。

卓悅指出，卓悅科技以產業數字化創新平台為支撐，形成大數據整合、產業創新孵化服務、科技投資等主要業務，為香港科技孵化提供各類創新資源聚集的平台支撐，助力科技成果產業化，實現香港產業走出去之戰略方針。

公司指出框架協議旨在大力推動香港傳統產業升級轉型、科技成果轉化、粵港澳大灣區創新創業、產業基金等方面的雙方全面合作。框架協議亦反映協議雙方共識把握好政策紅利、開展業務優化、強化協同機制以能在中港兩地產業創新和科技創新、重塑香港業務方面為協議雙方帶來重大機遇。

公司董事會相信，框架協議會進一步促進公司的持續創新，提高盈利能力，為股東帶來更可觀的回報。