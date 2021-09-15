恒大足球業務每年最多蝕20億　《彭博》：政府或入股援助中超班霸

在恒大（3333）危機愈演愈烈之際，內地據報計劃改革職業足球聯賽，地方政府更考慮援助中超球隊，防止足球隊受到企業擁有人財務壓力的影響。

據《彭博》引述知情人士報道，省或市級政府正在考慮取得中超球隊的少數股權，其中包括由恆大集團所有的廣州足球俱樂部。援助措施將依據特定的政治和財務狀況而變，可能在年底前出台。廣東省政府將取得恆大持有俱樂部的10%至15%的股權，而地方政府所有企業將取得剩餘股權，但隊伍亦可能會解散。

與此同時，另一位知情人士稱，廣州足球俱樂部正在考慮轉讓旗下球員以籌集資金，一些最優秀的球員也在考慮離開。

中國足協要求中超球會名「去企業化」，廣州恒大已改名為廣州隊。（新華社）

恒大足球業務每年損失約10億至20億元人民幣

彭博行業研究分析師Dan Wang和Daniel Fan在報告中指出，恆大每年足球相關業務虧損大約10至20億元人民幣，評估該業務活動的當前價值為零，但擁有或贊助足球俱樂部可提高品牌認知度，也可令企業經常接觸到政客官員，這對於在各個省份拿下土地交易、維持銀行支持而言至關重要。

報道又指，北京試圖將商業和政治利益與足球區分開，從而提升中超實力，以期趕超國外的球隊。2015年改革方案鼓勵混合所有，其中包括地方政府、企業和個人投資者。市政府可以修建足球場，利用這一資產來取得俱樂部的股份。該政策還規定，俱樂部不應當以所有企業的名字命名。

廣州足球俱樂部曾風靡一時

恒大於2010年以1億元人民幣買斷廣州足球俱樂部全部股權，到2014年阿里巴巴 （9988） 入股共同經營俱樂部。

2015年，廣州恆大聘請了意大利足球名帥Marcello Lippi擔任主教練，開出的薪資在全球數一數二，而廣州恆大當時估值超過10億美元。自恒大入主後，廣州市足球俱樂部成績不俗，曾奪得8屆中超冠軍。

廣州足球俱樂部、廣東省體育局和中國足協均未立即回覆《彭博》的置評請求。